Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

101,752 EUR +0,63% (13.01.2017, 15:25)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von rund 17 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit ca. 2.500 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück- Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". Im Jahr 2016 begeht die Hannover Rück ihr 50- jähriges Bestehen. (13.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Das Unternehmen werde in knapp zwei Monaten am 9. März seine Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2016 veröffentlichen. Scharff rechne mit einem sehr guten Ergebnis trotz des enormen Wettbewerbs in Teilen des Schaden-Rück Geschäfts und des anhaltend niedrigen allgemeinen Zinsniveaus, das dem Investmentergebnis zu schaffen mache. Die Guidance des Unternehmens, mindestens 950 Mio. Euro Nettogewinn für das Geschäftsjahr 2016 zu erreichen, sollte nach Einschätzung des Analysten klar übertroffen werden. Im Moment gehe er weiterhin von deutlich über 1 Mrd. Euro aus und habe seine konkrete 2016er Prognose unverändert bei 1,07 Mrd. Euro belassen. Auch für die Jahre 2017 und 2018 erscheinen uns hohe Nettogewinne von jeweils etwa 1,1 Mrd. Euro nicht unrealistisch zu sein, so Stefan Scharff, Analyst von SRC Research.Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, behält seine "buy"-Empfehlung für die Hannover Rück-Aktie mit dem Kursziel von 108 Euro. Die Firma sei ein sehr solides Investment zu einem vernünftigen Preis. Auch die hohe Dividendenrendite im Bereich von 5% sei nicht zu vernachlässigen. (Analyse vom 13.01.2017)Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:101,95 EUR +1,14% (13.01.2017, 15:49)