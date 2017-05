Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 16,4 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (24.05.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Edward Morris von J.P. Morgan:Edward Morris, Analyst von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Verkauf der Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF), erhöht aber das Kursziel von 102 auf 108 Euro.Der Rückversicherungssektor sei nach wie vor unterbewertet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. In der Bewertung der Hannover Rück-Aktie spiegele sich die hohe Qualität des Hannoveraner Konzerns bereits wider. Morris bevorzuge allerdings die Aktien der Konkurrenten Munich Re, Swiss Re und Scor, deren Dividenden noch höher seien.Edward Morris, Analyst von J.P. Morgan, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "underweight"-Votum für die Hannover Rück-Aktie bestätigt und das Kursziel von 102 auf 108 Euro angehoben. (Analyse vom 24.05.2017)