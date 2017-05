Langfristig sollte der Wechselkurs des US-Dollars (USD) ansteigen, um die Auswirkungen der Steuern auf die Konkurrenzfähigkeit auszugleichen. Kurz- bis mittelfristig dürfte die Anpassung jedoch nur teilweise wirken. Diese teilweise Anpassung des Wechselkurses würde zu steigenden Preisen für importierte Waren führen und die Inflation vorübergehend ansteigen lassen; laut Schätzung der Experten um rund 1 Prozentpunkt.



Auswirkungen auf inländische Sektoren und Handelsströme



Im Nachgang der unmittelbaren Preisreaktion würden sich die Inlandsproduktion und die Handelsmuster anpassen, während Unternehmen auf die Neuerungen am Steuerreglement sowie am Wettbewerbsumfeld reagieren würden. Während der Vorteil eines niedrigeren Körperschaftsteuersatzes allen Unternehmen zugutekommen würde, hätte die BAT auf die einzelnen Branchen und Sektoren unterschiedliche Auswirkungen:



-Die Gewinne US-amerikanischer Importeure würden schrumpfen, während bestimmte Exporteure und mit Importen konkurrierende Firmen hiervon profitieren würden.



-Ausländische Konkurrenten würden aller Wahrscheinlichkeit nach ihre Vorsteuerpreise reduzieren und leicht niedrigere Gewinne hinnehmen, um ihren Anteil am US-Markt zu wahren.



Es würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem gewissen Maß an sofortiger Unterbrechung von Lieferketten (insbesondere mit mehrfachen Grenzüberschreitungen) kommen - US-Unternehmen würden versuchen, importierte Vorleistungen so weit wie möglich durch inländisch hergestellte Waren zu ersetzen.



-Die Auswirkungen auf die Bewertung von auf US-Dollar und ausländische Währungen lautenden Vermögenswerten würden Amerikaner mit ausländischen Vermögenswerten sowie Ausländer mit auf USD lautenden Schulden belasten.



Die letztlichen Auswirkungen auf die Gewinnlage eines Unternehmens würde von zahlreichen Faktoren abhängen und dürfte innerhalb einzelner Sektoren sehr unterschiedlich ausfallen. Die nachfolgende Abbildung zeige die Nettosteuersenkung als Anteil der Bruttoausbringungsmenge der Branche gegenüber der (als Kontext beigefügten) Branchengröße, unter der Annahme einer BAT von 20%, zusammen mit einer Senkung der Körperschaftsteuer um 15%. In der Analyse der Experten würden sich die relativ kleinen Produktkategorien Bekleidung, Leder und verwandte Erzeugnisse sowie Textilfabriken und Textilproduktwerke als die großen Verlierer herauskristallisieren. Auch Händler von Kraftfahrzeugen und -teilen sowie von Computer- und Elektronikprodukten - beides sehr viel größere Produktkategorien - würden im Hinblick auf die sofortigen Auswirkungen der Reform zu den klaren Verlierern zählen. Sektoren wie etwa Transportausrüstung (einschließlich Flugzeuge) und Chemikalien hingegen würden hiervon profitieren.



In anderen Fällen gestalte sich die Lage etwas differenzierter: Unternehmen im Bereich der Öl- und Gasgewinnung würden hiervon beispielsweise profitieren, während Hersteller von Mineralöl- und Kohleerzeugnissen zu den Verlierern zählen würden, was die Spannung zwischen Raffinerien und Schieferölproduzenten widerspiegle.



Die längerfristigen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen



Als bedeutende Veränderung des US-Steuersystems würde die Steuerreform gravierende längerfristige gesamtwirtschaftliche Folgen haben. Die haushaltspolitische Reform weise insgesamt mehrere positive Attribute auf, die potenziell das geschäftliche Umfeld verbessern würden und die Produktivität, die Konkurrenzfähigkeit und das Wachstum steigern könnten:



-Niedrigere Steuern: Eine ehrgeizige Steuerreform würde eine erhebliche Reduzierung des gesetzlichen Körperschaftsteuersatzes nach sich ziehen. Auch die persönliche Einkommensteuer könnte gesenkt werden.



-Höhere Effizienz: Genauso wichtig sei die Tatsache, dass eine erfolgreiche Reform das US-Steuersystem, das häufig als äußerst komplex und verschwenderisch wahrgenommen werde, vereinfachen und effizienter gestalten würde.



-Kapitalrückführung: Ein territoriales System würde die Anreize, Gewinne im Ausland anzuhäufen, verringern. Ein einmaliger niedriger Steuersatz dürfte Anreize für die Rückführung unversteuerter, im Ausland gehaltener aufgelaufener Gewinne bieten, was die inländische Wirtschaftstätigkeit beleben könnte. Zudem sei auch vorgeschlagen worden, dass die Steuerpflicht auf die Rückführung von Gewinnen möglicherweise durch Steuergutschriften ausgeglichen werden könnte, die darauf abzielen würden, Anreize für Investitionen in Infrastrukturprojekte zu setzen.



Die US-Wirtschaft stehe bereits heute kurz vor einer zyklischen Erholung der Investitionstätigkeit. Eine erfolgreiche Reform der Körperschaftsteuer könnte aus langfristiger Sicht erheblich dazu beitragen, die Anreize für Sachinvestitionen zu stärken. Da ein schwaches Investitionsniveau bereits seit der globalen Finanzkrise als potenzielle Belastung des Produktivitätswachstum identifiziert worden sei, könnte diese Anreizverlagerung erhebliche und langjährige Vorteile liefern.



Eine BAT sollte die Konkurrenzfähigkeit US-amerikanischer Unternehmen steigern, die bestehenden Anreize eliminieren, Gewinne im Ausland anzuhäufen und die Einnahmen steigern, die benötigt würden, um eine erhebliche Senkung des gesetzlichen Körperschaftsteuersatzes (derzeit der höchste in der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) zu finanzieren. Die Umsetzung einer BAT würde zudem der Einführung einer Mehrwertsteuer gleichkommen, welche die meisten US-Handelspartner bereits erheben würden, und einheitliche Wettbewerbsbedingungen schaffen. Die Handelspartner würden allerdings aller Wahrscheinlichkeit nach bei der WTO Beschwerde einlegen und könnten Vergeltungsmaßnahmen ergreifen - auch wenn das Risiko eines umfassenden Handelskriegs nach Meinung der Experten gering sei.



