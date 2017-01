XETRA-Aktienkurs Hamborner REIT-Aktie:

9,199 EUR +0,34% (03.01.2017, 09:02)



Tradegate-Aktienkurs Hamborner REIT-Aktie:

9,185 EUR +0,26% (03.01.2017, 09:09)



ISIN Hamborner REIT-Aktie:

DE0006013006



WKN Hamborner REIT-Aktie:

601300



Ticker-Symbol Hamborner REIT-Aktie:

HAB



Kurzprofil Hamborner REIT AG:



Die Hamborner REIT AG (ISIN: DE0006013006, WKN: 601300, Ticker-Symbol: HAB) ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die heute ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes substanzstarkes Immobilienportfolio. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden attraktive Einzelhandelsflächen in zentralen Innenstadtlagen deutscher Großstädte und Mittelzentren sowie hoch frequentierte Fachmärkte und profitable Büro- und Ärztehäuser.



Die Hamborner REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur sowie die besondere Nähe zu den Mietern aus. Die Gesellschaft ist ein eingetragener Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer. (03.01.2017/ac/a/nw)





Duisburg (www.aktiencheck.de) - Hamborner REIT: Portfoliozuwachs zum Jahresauftakt - AktiennewsDie Hamborner REIT AG (ISIN: DE0006013006, WKN: 601300, Ticker-Symbol: HAB) startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2017 und kann die Besitzübergänge für zwei weitere Immobilien vermelden, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit dem Jahreswechsel sind das Geschäftshaus "DOMI" in Dortmund (31.12.2016) sowie die Büroimmobilie "O3" in Köln (02.01.2017) in das Hamborner Portfolio übergegangen."Mit "DOMI" und "O³" haben wir zwei moderne und hochwertige Immobilien erworben, die unserer Akquisitionsstrategie entsprechen und unser Portfolio ideal ergänzen. Die Qualität der Objekte, Mieterstruktur, Vermietungssituation und nicht zuletzt die Attraktivität der Standorte haben uns von den Investitionen überzeugt. Wir freuen uns, dass die Voraussetzungen für die Besitzübergänge zügig geschaffen werden konnten und die beiden Objekte nun für das gesamte Jahr 2017 zu Mieterträgen und FFO beitragen", so die Hamborner Vorstände Dr. Rüdiger Mrotzek und Hans Richard Schmitz.Börsenplätze Hamborner REIT-Aktie: