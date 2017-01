Tradegate-Aktienkurs Hamborner REIT-Aktie:

8,198485 EUR -0,31% (04.01.2017, 15:45)



ISIN Hamborner REIT-Aktie:

DE0006013006



WKN Hamborner REIT-Aktie:

601300



Ticker-Symbol Hamborner REIT-Aktie:

HAB



Kurzprofil Hamborner REIT AG:



Die Hamborner REIT AG (ISIN: DE0006013006, WKN: 601300, Ticker-Symbol: HAB) ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die heute ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes substanzstarkes Immobilienportfolio. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden attraktive Einzelhandelsflächen in zentralen Innenstadtlagen deutscher Großstädte und Mittelzentren sowie hoch frequentierte Fachmärkte und profitable Büro- und Ärztehäuser.



Die Hamborner REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur sowie die besondere Nähe zu den Mietern aus. Die Gesellschaft ist ein eingetragener Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer. (04.01.2017/ac/a/nw)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hamborner REIT-Aktienanalyse der Analyst Georg Kanders vom Bankhaus Lampe:Georg Kanders, Analyst vom Bankhaus Lampe, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Immobiliengesellschaft Hamborner REIT AG (ISIN: DE0006013006, WKN: 601300, Ticker-Symbol: HAB)Mit dem Verkauf eines Objekts in Duisburg und einer Akquisition in Passau habe die Hamborner REIT AG die Qualität ihres Portfolios verbessert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.Georg Kanders, Analyst vom Bankhaus Lampe, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Hamborner REIT-Aktie mit einem Kursziel von 11,50 Euro bekräftigt. (Analyse vom 04.01.2017)XETRA-Aktienkurs Hamborner REIT-Aktie:8,984 EUR -0,10% (04.01.2017, 15:35)