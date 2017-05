NYSE-Aktienkurs Halliburton-Aktie:

47,12 USD -1,38% (22.05.2017, 22:00)



Kurzprofil Halliburton:



Die Halliburton Company (ISIN: US4062161017, WKN: 853986, NYSE-Ticker-Symbol: HAL) ist einer der führenden Anbieter von technischen Dienstleistungen, Wartungsservices, Planungs- und Entwicklungsservices sowie verschiedener Produkte für Unternehmen aus der Erdöl- und Energieindustrie wie auch der öffentlichen Hand. Die Gruppe bietet eine breite Palette an technischen Dienstleistungen und Produkten für die Förderung und Produktion von Erdöl und Erdgas. Dabei richtet sich Halliburton vorrangig an führende nationale und unabhängige Förderunternehmen mit Tätigkeiten rund um den Globus. Insgesamt werden 13 verschiedene Produkt- und Servicelinien angeboten, die jeweils spezifische Leistungen erbringen. Dazu gehören das Entwickeln und Betreiben von Pipelines, Sandkontrolle, Bohrlochinterventionen, Bohrspülungen, Hochdruckpumpen oder das Lagerstättenmanagement. (23.05.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Halliburton-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Halliburton Company (ISIN: US4062161017, WKN: 853986, NYSE-Ticker-Symbol: HAL) unter die Lupe.Seit Ende Januar habe die Halliburton-Aktie eine deutliche Korrektur von 58,78 USD auf in der Spitze unter 45 USD hinnehmen müssen. Auf Basis der zuletzt genannten Marke habe der Öltitel vor kurzem allerdings einen klassischen "Hammer" ausgebildet. Dieses Candlestickumkehrmuster unterstreiche den unterstützenden Charakter der Bastion aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements (46,88/45,48 USD) sowie vor allem der fallenden Nackenlinie einer unteren Umkehr (akt. bei 44,96 USD). Die dynamische weiße Kerze der abgelaufenen Woche signalisiere, dass die Marktteilnehmer die o. g. Haltezone tatsächlich als solche wahrnehmen würden.Endgültig die Kurve hätte das Papier aus charttechnischer Sicht bekommen, wenn es gelinge, die 200-Wochen-Linie (akt. bei 48,06 USD) nachhaltig zurückzuerobern. Lohn der Mühen wäre im ersten Schritt ein Anlauf auf das Hoch von Anfang April bei 51,26 USD, ehe danach sogar die Widerstandszone aus diversen Hochpunkten zwischen 56,52 USD und 58,78 USD wieder auf die Agenda rücke. Um die positiven Implikationen aus dem beschriebenen Pullback zu erhalten, sollte die Halliburton-Aktie in Zukunft nicht mehr unter die Nackenlinie der eingezeichneten Schulter-Kopf-Schulter-Formation zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.05.2017)Xetra-Aktienkurs Halliburton-Aktie:42,69 EUR +1,02% (22.05.2017, 15:32)