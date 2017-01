ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (24.01.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) charttechnisch unter die Lupe.Die abgelaufene Woche habe bei der HUGO BOSS-Aktie eine entscheidende Weichenstellung gebracht: Der Sprung über die Hochs vom November und Mai 2016 bei 61,20/61,86 EUR habe für den Abschluss einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation gesorgt. Besonderen Nachdruck verleihe der unteren Umkehr die Tatsache, dass die Nackenlinie des Chartmusters mit einem Aufwärtsgap (57,69 EUR zu 57,40 EUR) übersprungen worden sei.Ein weiteres Mosaiksteinchen bilde in diesem Zusammenhang der auf Quartalsbasis ausgeprägte "morning star". Zu diesem konstruktiven Candlestickmuster würden sich freundlich zu interpretierende Indikatoren (z. B. MACD, RSL) gesellen. In dieser Gemengelage definiere das Tief von Ende September 2012 bei 65 EUR das nächste Etappenziel. Rein rechnerisch eröffne sich - abgeleitet aus der inversen S-K-S-Formation - ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 15 EUR, welches ausreiche, um die noch offene Abwärtskurslücke vom Januar 2016 (75,63 EUR zu 76,28 EUR) ins Visier zu nehmen. Als Stopp-Loss auf der Unterseite biete sich das Hoch vom August 2016 bei 58,20 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2017)