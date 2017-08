SIX Swiss Exchange-Aktienkurs HUBER+SUHNER-Aktie:

61,90 CHF -7,61% (22.08.2017, 12:01)



Kurzprofil HUBER+SUHNER:



HUBER+SUHNER (ISIN: CH0030380734, WKN: A0MV9C, Ticker-Symbol: HGUA, SIX Swiss Ex: HUBN) ist ein führender internationaler Hersteller und Anbieter von Komponenten und Systemen für die elektrische und optische Verbindungstechnik. Mit Hauptsitz in der Schweiz, 25 Gesellschaften und zahlreichen Vertretungen in über 60 Ländern weltweit, ist HUBER+SUHNER nahe bei seinen Kunden. Die Aktien der HUBER+SUHNER sind an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) in Zürich kotiert. (22.08.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - HUBER+SUHNER-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse nach H1-Zahlen die Aktie von HUBER+SUHNER (ISIN: CH0030380734, WKN: A0MV9C, Ticker-Symbol: HGUA, SIX Swiss Ex: HUBN) unter die Lupe.Trotz des schwachen Eisenbahngeschäfts habe das Unternehmen ein sehr solides Wachstum gemeldet. Sowohl Fiber Optics (FO) als auch Radio Frequency (RF) hätten mit ihren Umsätzen die ambitionierten Analystenerwartungen übertroffen. Überrascht habe Lichvar jedoch die schwache EBIT-Marge. Ihm missfalle besonders der Preisdruck bei FO, da Großaufträge am Kommunikationsmarkt der Schwellenländer weniger profitabel seien. Die aktualisierte Unternehmensprognose sei im Hinblick auf das Wachstum vorsichtig und werde zu einer deutlichen Senkung der Margenschätzung des Analysten führen.Daher überprüft Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, das "buy"- Rating für die HUBER+SUHNER-Aktie sowie das Kursziel von CHF 73,00. (Analyse vom 22.08.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs HUBER+SUHNER-Aktie:54,427 EUR -7,03% (22.08.2017, 11:12)