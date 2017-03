Börse Stuttgart-Aktienkurs HUBER+SUHNER-Aktie:

Kurzprofil HUBER+SUHNER:



HUBER+SUHNER (ISIN: CH0030380734, WKN: A0MV9C, Ticker-Symbol: HGUA, SIX Swiss Ex: HUBN) ist ein führender internationaler Hersteller und Anbieter von Komponenten und Systemen für die elektrische und optische Verbindungstechnik. Mit Hauptsitz in der Schweiz, 25 Gesellschaften und zahlreichen Vertretungen in über 60 Ländern weltweit, ist HUBER+SUHNER nahe bei seinen Kunden. Die Aktien der HUBER+SUHNER sind an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) in Zürich kotiert. (14.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - HUBER+SUHNER-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach GJ16-Ergebnissen weiterhin zum Kauf der Aktie von HUBER+SUHNER (ISIN: CH0030380734, WKN: A0MV9C, Ticker-Symbol: HGUA, SIX Swiss Ex: HUBN).Wie erwartet leiste Fiber Optics (FO) den größten Beitrag mit einem soliden Wachstum von 6,3% im Jahresvergleich. Radio Frequency (RF) habe sich ebenfalls positiv und besser als erwartet entwickelt (6,3% vgl. mit VontE 4,1%). Beide Divisionen hätten Marktanteile durch Aufträge großer Kommunikationsnetzwerkanbieter gewonnen. Der starke Anstieg der Nachfrage werde auch durch das zweistellige Wachstum des Auftragseingangs unterstrichen (Beschleunigung in Q4). Andererseits habe Low Frequency (LF) weiter deutlich stärker als Lichvar erwartet habe unter dem schwächeren Eisenbahnmarkt gelitten (-3,3% vgl. mit VontE -0,4%).FO und RF hätten sehr gute Leistungen über den Analystenerwartungen gezeigt, doch dies habe in starkem Kontrast zu LF gestanden. Die Auswirkungen der Polatis-Akquisition seien in FO nicht so deutlich spürbar gewesen. LF habe in der H2 16 sogar eine negative Marge gemeldet. Grund dafür seien unerwartete große Probleme mit einem SBB-Twindexx-Auftrag gewesen, die eigentlich bereits gelöst sein sollten. Wie erwartet sei die EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2016 am oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne von 6 bis 9% (8,8%) gelandet.HUBER+SUHNER erwarte für das Geschäftsjahr 2017 weiteres Wachstum und eine EBIT-Marge im Rahmen einer neuen mittelfristigen Zielspanne von 8 bis 10% (bisher 6 bis 9%).Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bleibt positiv und wiederholt sein "buy"-Rating für die HUBER+SUHNER-Aktie. Das Kursziel laute CHF 71,00. (Analyse vom 14.03.2017)Börsenplätze HUBER+SUHNER-Aktie: