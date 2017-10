London Stock Exchange-Aktienkurs HSBC-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HSBC-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der britischen Großbank HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) unter die Lupe.Das Finanzinstitut habe am Montagmorgen starke Zahlen samt Gewinnsprung für das dritte Quartal veröffentlicht. Trotzdem würden die Anleger zunächst verhalten reagieren. Ein neuer Anlauf auf das Mehrjahreshoch lasse somit noch etwas auf sich warten.Neben der Kursrally von rund 80% seit dem Tief im vergangenen Jahr würden HSBC-Aktionäre auch dank einer Dividendenrendite von 5,4% sowie einem milliardenschweren Aktienrückkauf von der starken Geschäftsentwicklung profitieren. Dabei sei der Titel mit einem KGV von 14 nur geringfügig teurer als die Peer-Group und stehe aus charttechnischer Sicht kurz vor dem Sprung auf ein Mehrjahreshoch (7,73 GBP).Auch wenn die Anleger am Montag zunächst verhalten auf die Quartalszahlen reagieren würden - für den AKTIONÄR bleibe die HSBC-Aktie ein Kauf. (Analyse vom 30.10.2017)Xetra-Aktienkurs HSBC-Aktie:8,359 EUR -1,08% (30.10.2017, 16:14)