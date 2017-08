NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

19,55 USD +0,72% (25.08.2017, 14:55, vorbörslich)



ISIN HP-Aktie:

US40434L1052



WKN HP-Aktie:

A142VP



Ticker-Symbol HP-Aktie Deutschland:

7HP



NYSE Ticker-Symbol HP-Aktie:

HPQ



Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise.







(25.08.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst Abhey Lamba von Mizuho Securities USA:Abhey Lamba, Aktienanalyst vom Investmenthaus Mizuho Securities USA, spricht laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) aus.Die Analysten von Mizuho Securities USA halten wegen einer attraktiven Bewertung und einer Aufhellung der Fundamentalfaktoren an ihrer positiven Einschätzung der Aktien von HP Inc. fest. Der bevorstehende Analystentag könnte im Hinblick auf Kapitalerträge als Katalysator dienen.Das Zubehörgeschäft könnte im Geschäftsjahr 2018 für ein Übertreffen der Konsensprognosen sorgen. Ein besserer Mix könnte auch höhere Margen nach sich ziehen. Analyst Abhey Lamba hält Aufwärtspotenzial auf der EPS-Ebene für möglich.Die Aktienanalysten von Mizuho Securities USA stufen in ihrer HP-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 21,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs HP-Aktie:16,46 EUR -0,18% (25.08.2017, 14:26)Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:16,50 EUR +0,26% (25.08.2017, 14:25)