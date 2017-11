ISIN HOCHTIEF-Aktie:

Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den globalsten Baukonzernen der Welt. Der Konzern ist im Bau von Verkehrs- und Energieinfrastruktur, sozialer/urbaner Infrastruktur sowie im PPP-, Minen- und Service-Geschäft tätig.



Mit zirka 51.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 20 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2016 ist HOCHTIEF weltweit präsent: In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. HOCHTIEF ist weg en seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse (18.11.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Reigber von der DZ BANK:Thorsten Reigber, Analyst der DZ BANK, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF), erhöht aber den fairen Wert von 128 auf 134 Euro.Der Essener Konzern habe ein insgesamt solides drittes Quartal hinter sich, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Der weitere Verlauf im Übernahmekampf um den spanischen Mautstraßenbetreiber Abertis werde in den kommenden Monaten der kursbestimmende Faktor sein. Reigber stehe einer möglichen Übernahme von Abertis angesichts der enormen Schuldenlast und der sehr optimistisch geplanten Synergie-Effekte skeptisch gegenüber.Thorsten Reigber, Analyst der DZ BANK, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die HOCHTIEF-Aktie bekräftigt und den fairen Wert von 128 auf 134 Euro angehoben. (Analyse vom 17.11.2017)Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:147,911 EUR -1,78% (17.11.2017, 22:25)Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:148,00 EUR -0,33% (17.11.2017, 17:35)