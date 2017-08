ISIN HOCHTIEF-Aktie:

Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den globalsten Baukonzernen der Welt. Der Konzern ist im Bau von Verkehrs- und Energieinfrastruktur, sozialer/urbaner Infrastruktur sowie im PPP-, Minen- und Service-Geschäft tätig.



Mit zirka 51.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 20 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2016 ist HOCHTIEF weltweit präsent: In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. HOCHTIEF ist weg en seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (22.08.2017/ac/a/d)

Hannover (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach Halbjahreszahlen an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) fest.Der Essenr Konzern habe beim Umsatz und bei den Ergebnisgrößen deutlich zugelegt, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Der bereits zuvor hohe Auftragsbestand habe weiter ausgebaut werden können. HOCHTIEF generiere auch wieder Cash. Habe die Position "Net Cash aus laufender Tätigkeit" im ersten Halbjahr 2016 noch bei -57,0 Mio. Euro gelegen, so habe der Baukonzern ersten Halbjahr 2017 einen Wert von +230,7 Mio. Euro erzielen können.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, belässt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Schätzungen, das Kursziel von 160 Euro sowie die Halteempfehlung für die HOCHTIEF-Aktie unverändert. (Analyse vom 21.08.2017)Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:149,90 EUR -0,76% (21.08.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:149,83 EUR -0,77% (21.08.2017, 22:25)