Kursziel

HOCHTIEF-Aktie

(EUR) Rating

HOCHTIEF-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 142 Hold HSBC Tobias Loskamp 06.03.2017 116 Reduce Commerzbank Norbert Kretlow 02.03.2017 - Verkaufen DZ BANK Thorsten Reigber 02.03.2017 155 Hold S&P Global Firdaus Ibrahim 01.03.2017 115 Sell Deutsche Bank Katja Filzek 01.03.2017 150 Halten Independent Research Sven Diermeier 01.03.2017

Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

150,70 EUR -0,10% (07.03.2017)



Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

150,631 EUR -0,45% (07.03.2017)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den globalsten Baukonzernen der Welt. Der Konzern ist im Bau von Verkehrs- und Energieinfrastruktur, sozialer/urbaner Infrastruktur sowie im PPP-, Minen- und Service-Geschäft tätig.



Mit zirka 51.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 20 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2016 ist HOCHTIEF weltweit präsent: In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. HOCHTIEF ist weg en seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indizes vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (08.03.2017/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der HOCHTIEF-Aktie (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: HOCFF) nach Quartalszahlen zu? 115 oder 155 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur HOCHTIEF-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.HOCHTIEF hat am 28. Februar seine Quartalszahlen präsentiert. Der nominale Konzerngewinn stieg im Jahresvergleich um 54% und erreichte 321 Mio. Euro. Der um Einmaleffekte bereinigte operative Konzerngewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um fast 100 Mio. Euro oder 37% auf 361 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich infolge der 2015 und 2016 erfolgten Aktienrückkäufe um 60%. Die Umsatzerlöse lagen 2016 mit fast 20 Mrd. Euro leicht (-5,6%) unter dem Vorjahreswert, zeigten aber eine positive Entwicklung. In den letzten drei Monaten des Berichtsjahres stieg der Umsatz um fast 10% gegenüber dem vierten Quartal 2015.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der HOCHTIEF-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von S&P Global, Firdaus Ibrahim, in einer Aktienanalyse vom 01.03.2017 das "hold"-Rating für die HOCHTIEF-Aktie bestätigt. Das Kursziel wurde von 130,00 auf 155,00 Euro angehoben. 2016 sei für den Essener Konzern ein starkes Jahr gewesen und auch der Ausblick auf 2017 sei dank prall gefüllter Auftragsbücher optimistisch, so der Analyst. Ibrahim habe seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2017 nach oben revidiert. Da die HOCHTIEF-Aktie bereits über ihrem längerfristigen Durchschnitt notiere, sei weiteres Aufwärtspotenzial begrenzt.Die niedrigste Kursprognose kommt von der Deutschen Bank. Katja Filzek, Aktienanalystin der Deutschen Bank, hat in einer Analyse vom 01.03.2017 die HOCHTIEF-Aktie weiterhin mit dem Rating "sell" bewertet. Das Kursziel von 115,00 Euro wurde bestätigt. Die Ergebnisse des Unternehmens seien alles in allem im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, so die Analystin. Da das Gewinnsteigerungspotenzial aber gering sei, empfehle sie auf dem aktuellen Kursniveau Gewinne mitzunehmen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur HOCHTIEF-Aktie?Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie: