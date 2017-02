ISIN HHLA-Aktie:

DE000A0S8488



WKN HHLA-Aktie:

A0S848



Ticker-Symbol HHLA-Aktie:

HHFA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol HHLA-Aktie:

HHULF



Kurzprofil HHLA AG:



Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) bildet mit effizienten Containerterminals, leistungsstarken Transportsystemen, umfassenden Logistikdienstleistungen und ihren Logistikimmobilien ein komplettes Netzwerk zwischen Überseehafen und europäischem Hinterland. So entstehen logistische Ketten, die das Klima schonen und Voraussetzung für die Entwicklung der Weltwirtschaft sind.



Der HHLA Konzern wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in die Teilkonzerne Hafenlogistik und Immobilien gegliedert. Für den Börsengang im November 2007 wurde das hafenbezogene Kerngeschäft der HHLA, die Hafenlogistik, in dieser neu geschaffenen Struktur gebündelt. Die an der Börse notierten A-Aktien sind dem Teilkonzern Hafenlogistik zuzuordnen und vermitteln eine Beteiligung allein am Ergebnis und Vermögen dieser Geschäftsaktivitäten.



Der Teilkonzern Hafenlogistik umfasst die Segmente Container, Intermodal und Logistik. Im Rahmen der Neugliederung des Konzerns wurde der Bereich Holding/Übrige ebenfalls dem Teilkonzern Hafenlogistik zugeordnet, stellt gemäß internationaler Rechnungslegungsgrundsätze (International Financial Reporting Standards - IFRS) jedoch kein eigenständiges Segment dar. Der Bereich umfasst die Konzernholding mit zentralen Funktionen wie z.B. Finanzen und Controlling, Personalmanagement, IT etc. Zudem sind diesem Bereich die hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA sowie der Betrieb von Schwimmkränen zugeordnet.



Der Teilkonzern Immobilien umfasst die nicht-hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA, d.h. die Immobilien der Hamburger Speicherstadt und der Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH. Die Entwicklung und das wirtschaftliche Ergebnis des Teilkonzerns Immobilien, der u.a. auch Zielen der Stadtentwicklung Rechnung trägt, werden von den S-Aktien abgebildet. Diese Aktien werden nicht an der Börse gehandelt und befinden sich über die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH zu 100% im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). (10.02.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HHLA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Hafenbetreibers Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF).Das Bundesverwaltungsgericht habe in seinem gestrigen Urteil entschieden, dass die Planfeststellungsbeschlüsse für den Fahrrinnenausbau der Elbe wegen Verstößen gegen das Habitatschutzrecht rechtswidrig und nicht vollziehbar seien. Jedoch habe das Bundesverwaltungsgericht zugleich Anträge hinsichtlich einer Aufhebung der Planfeststellungsbeschlüsse abgelehnt. Das bedeute, die Pläne zur Elbvertiefung müssten zwar nachgebessert werden, was eine weitere zeitliche Verzögerung des Vorhabens bedeute, das Infrastrukturprojekt sei jedoch nicht grundsätzlich gestoppt. Die Planungssicherheit habe sich durch das Gerichtsurteil für HHLA nicht erhöht, was vor dem Hintergrund der hohen Wettbewerbsintensität unter den Häfen ein Nachteil sei.Nachdem das Wertpapier - wohl auch in Erwartung eines positiven Gerichtsurteils - bis zum 08.02.2017 auf Zwölfmonatssicht um 56% gestiegen sei, sei es gestern um 11% gesunken. Dies halte der Analyst für übertrieben. Da sowohl die Stadt Hamburg als auch der Bund großes Interesse an der Umsetzung des Infrastrukturprojekts hätten, erwarte er, dass die geforderten Nachbesserungen konsequent umgesetzt werden und die Elbvertiefung realisiert werde.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht sein Kursziel für die HHLA-Aktie von 17,00 auf 17,50 Euro und bestätigt sein "halten"-Votum. (Analyse vom 10.02.2017)Xetra-Aktienkurs HHLA-Aktie:17,55 EUR +3,11% (10.02.2017, 11:54)Tradegate-Aktienkurs HHLA-Aktie:17,564 EUR +2,12% (10.02.2017, 11:57)