ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (24.02.2017/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E).Die von der HELMA Eigenheimbau AG publizierten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 seien im Rahmen der Analysten-Erwartungen ausgefallen. Dabei sei ein Umsatzanstieg in Höhe von 25,3% auf 263,8 Mio. Euro erreicht, welcher von einer EBIT-Verbesserung in Höhe von 21,5% auf 21,6 Mio. Euro gefolgt worden sei. Die Analysten hätten zuletzt Umsatzerlöse in Höhe von 266,40 Mio. Euro und ein EBIT in Höhe von 22,5 Mio. Euro prognostiziert, sodass die vorläufigen Zahlen insgesamt erwartungsgemäß ausgefallen seien.Der HELMA-Vorstand überrasche hingegen mit einer Reduktion der Prognosen für 2017 und 2018 und habe zudem erstmalig auf Basis der niedrigeren Erwartungen die Prognosen für das Geschäftsjahr 2019 publiziert. Nunmehr liege der erwartete Konzernumsatz für 2017 bei 290 bis 300 Mio. Euro (bisherige Unternehmensprognose: 340 Mio. Euro) sowie für 2018 bei 325 bis 340 Mio. Euro (bisherige Unternehmensprognose: 420 Mio. Euro). Für 2019 würden Umsätze in Höhe von 370-400 Mio. Euro erwartet. Beim um den Abgang aktivierter Zinsen bereinigten Konzern-EBIT werde eine Bandbreite in Höhe von 7 bis 10% in Aussicht gestellt (bisher: 8 bis 11%). Hiervon ausgehend hätten die Analysten auch ihre Prognosen nach unten hin angepasst.Die überraschende Prognoseanpassung hänge nach Verständnis der Analysten ausschließlich mit einer längeren Durchlaufzeit bei den Großprojekten des Bauträgergeschäftes zusammen. Diese längere Durchlaufzeit resultiere einerseits aus einer aufgrund der hohen Nachfrage langsameren Vergabe und Bauplanung bei den Projekten. Zudem stehe andererseits die Kostensicherheit bei den großen Projekten im Vordergrund, was möglicherweise mit entsprechend längeren Realisierungszeiträumen einhergehe.Die Analysten hätten das DCF-Modell um die angepassten Prognosen aktualisiert und eine neues niedrigeres Kursziel in Höhe von 62,50 Euro je Aktie (bisher: 70,50 Euro) ermittelt.Ausgehend vom Kursniveau in Höhe von 45,70 Euro je Aktie ist weiteres Kurspotenzial gegeben, weswegen Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, das Rating "kaufen" bestätigen. Sie würden im Nachgang der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen (09.03.17) eine Feinjustierung des DCF-Modells vornehmen. (Analyse vom 24.02.2017)