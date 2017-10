Ausgehend vom aktuellen Kursniveau vergibt Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, der HELMA Eigenheimbau-Aktie damit das Rating "kaufen". (Analyse vom 27.10.2017)



Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



Xetra-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

47,50 EUR +1,56% (27.10.2017, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

47,35 EUR +1,24% (27.10.2017, 18:01)



ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (27.10.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von Cosmin Filker, Analyst der GBC AG:Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, rät die Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) zu kaufen.Die HELMA Eigenheimbau AG sei ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liege dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Die Gesellschaft habe dabei in den vergangenen Geschäftsjahren von der guten Nachfrage nach Wohneigentum profitiert und zudem durch die zuvor erworbenen größeren Wohnimmobilienprojekte sogar deutlich stärker als der Markt wachsen können. Neben dem Wohnimmobilienbereich adressiere die HELMA über die Tochtergesellschaft HELMA Ferienimmobilien auch den in Deutschland mittlerweile stark nachgefragten Bereich der Ferienimmobilien. Für diesen Bereich seien in der Vergangenheit mehrere Großprojekte an der deutschen Ost- und Nordsee gesichert worden.Die in den ersten sechs Monaten 2017 erzielten Umsatzerlöse sind bei der HELMA Eigenheimbau AG im Rahmen der Erwartungen der Analysten der GBC AG ausgefallen. Bei einem Umsatzanstieg in Höhe von 6,9% auf 110,67 Mio. Euro (VJ: 103,01 Mio. Euro) sei die HELMA Eigenheimbau AG in der Lage gewesen, einen neuen Halbjahresrekordwert zu erzielen und damit den Wachstumskurs der vergangenen Geschäftsjahre fortzusetzen. Dass die Wachstumsdynamik in 2017 geringer als in den Vorjahren ausfallen werde, sei so im Vorfeld von der Gesellschaft kommuniziert und erwartet worden. In erster Linie hänge dies mit einer längeren Durchlaufzeit bei den Großprojekten des Bauträgergeschäftes zusammen, mit damit einhergehend längeren Realisierungszeiträumen.Die rückläufige EBIT-Entwicklung auf 6,06 Mio. Euro (VJ: 6,32 Mio. Euro) sei in erster Linie eine Folge des deutlichen Grundstücksausbaus für die laufenden bzw. kommenden Projekte des Bauträgergeschäftes. Typsicherweise würden diese Vorlaufinvestitionen zwar innerhalb der Gesamtleistung als Bestandszugang positiv berücksichtigt, dem stünden jedoch Materialaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Erst mit Veräußerung der dann bebauten Grundstücke würden Gewinne realisiert, was sich dann positiv auf die Ergebnismarge auswirke. Erstmals habe die HELMA im Rahmen der Halbjahresberichterstattung zusätzlich eine ausführliche Darstellung des bereinigten EBIT publiziert. Bereinigt um den Abgang aktivierter Zinsen belaufe sich das bereinigte EBIT auf 6,60 Mio. Euro (VJ: 6,38 Mio. Euro) und damit um +3,5% oberhalb des Vorjahresniveaus.Wie in den vergangenen Geschäftsjahren werde die HELMA, im Rahmen der saisontypischen Verteilung der Umsätze, den größten Teil der Umsatzerlöse und des operativen Ergebnisses im zweiten Halbjahr erwirtschaften. Über die vergangenen Geschäftsjahre hinweg seien im zweiten Halbjahr 61,5% der Gesamtjahresumsätze und 76,4% des Gesamtjahres-EBIT erwirtschaftet worden. Die Grundlage dafür bilde der zum Halbjahr 2017 mit 197,74 Mio. Euro (187,82 Mio. Euro) höchste Auftragsbestand der Unternehmensgeschichte.Nachdem die Analysten der GBC AG für das laufende Geschäftsjahr, analog zur Unternehmens-Guidance, mit einer leicht rückläufigen Entwicklung der EBIT-Marge rechnen, sollte die HELMA in den kommenden Geschäftsjahren in der Lage sein, an die bisherigen Margenniveaus oberhalb von 8,0% anzuknüpfen. Alleine die aus der erwarteten Umsatzsteigerung resultierenden Skaleneffekte im Overheadbereich sollten zu einer Margenverbesserung führen. Werde darüber hinaus eine weiterhin überproportionale Entwicklung des margenstarken Bauträgerbereiches unterstellt, seien weitere Margenverbesserungen möglich. Auf Grundlage ihrer Prognosen haben die Analysten der GBC AG im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells ein Kursziel in Höhe von 58,00 Euro je Aktie ermittelt.