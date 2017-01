Xetra-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (19.01.2017/ac/a/nw)



Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, habe im Geschäftsjahr 2016 zum zehnten Mal in Folge das Vertriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbessern können. So sei der Konzern-Auftragseingang nach einem erwartet starken Schlussquartal um 6,5% von 269,4 Mio. Euro auf 286,8 Mio. Euro angestiegen. Hierbei gelte es zu berücksichtigen, dass das Vorjahr mit einem Vertriebsplus von rund 40% außergewöhnlich stark ausgefallen sei.In der Betrachtung des Fünfjahres-Zeitraums von 2011 bis 2016 habe der Konzern-Auftragseingang somit von 106,8 Mio. Euro auf 286,8 Mio. Euro zugelegt. Dies entspreche einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 22%. Der HELMA-Konzern verfüge damit über eine sehr gute Ausgangsposition, Umsatz und Ertrag auch im Geschäftsjahr 2017 spürbar zu steigern.Für die kommenden drei bis vier Jahre stünden die Ampeln immer noch klar auf Wachstum. Die HELMA Eigenheimbau-Aktie ist eine der aussichtsreichsten und solidesten Aktien, wenn man sinnvoll und renditeorientiert in den Immobiliensektor investieren möchte, so die Experten von JS Capital. (Ausgabe Januar 2017)