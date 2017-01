XETRA-Aktienkurs HELLA-Aktie:

Kurzprofil HELLA KGaA Hueck & Co.:



HELLA KGaA Hueck & Co. (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE), Lippstadt: HELLA ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes Familienunternehmen mit rund 34.000 Beschäftigten an mehr als 100 Standorten in über 35 Ländern. Der HELLA Konzern entwickelt und fertigt für die Automobilindustrie Komponenten und Systeme der Lichttechnik und Elektronik und verfügt weiterhin über eine der größten Handelsorganisationen für Kfz-Teile, Zubehör, Diagnose und Serviceleistungen in Europa. In Joint-Venture-Unternehmen entstehen zudem komplette Fahrzeugmodule, Klimasysteme und Bordnetze. Mit über 6.000 Beschäftigen in Forschung und Entwicklung zählt HELLA zu den wesentlichen Innovationstreibern im Markt. Darüber hinaus gehört der HELLA Konzern mit einem vorläufigen Umsatz von rund 6,35 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2015/2016 zu den Top 40 der weltweiten Automobilzulieferer sowie zu den 100 größten deutschen Industrieunternehmen. (19.01.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktie: Hartnäckiger Widerstand bei 38 Euro - AktienanalyseDer Autozulieferer HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) hat Zahlen präsentiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Umsatzentwicklung habe enttäuscht: Die Erlöse seien im ersten Halbjahr lediglich um 1,2 Prozent auf 3,2 Mrd. Euro gestiegen. Als Hemmschuh habe sich das traditionelle "Automotive"-Segment erwiesen. Die Sparte sei im Berichtszeitraum nur um 0,6 Prozent auf 2,41 Mrd. Euro gewachsen. HELLA begründe das moderate Umsatzwachstum in erster Linie mit einer kleinen Nachfragedelle in Vorbereitung anstehender Produktionsneuanläufe.Die operative Entwicklung könne sich hingegen sehen lassen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei um 4,9 Prozent auf 2,68 Mio. Euro gestiegen. Dadurch habe sich die EBIT-Marge von 8,1 Prozent auf 8,4 Prozent verbessert, was HELLA vor allem auf die operativen Verbesserungen in seinen osteuropäischen Werken zurückführe. An der Börse habe dennoch keine Kauflaune aufkommen wollen. Und auch die Prognosebestätigung habe Anleger nicht aus der Reserve locken können. Dabei erwarte HELLA für das Geschäftsjahr 2016/2017 nach wie vor ein währungs- und portfoliobereinigtes Umsatzwachstum sowie einen Anstieg des bereinigten EBIT im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine bereinigte EBIT-Marge auf Vorjahresniveau.Börsenplätze HELLA-Aktie: