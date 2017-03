Bei Kursen um die 0.65 Euro erscheint die GxP German Properties-Aktie kaufenswert, bringen Sie Geduld mit, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 08.03.2017)



Kurzprofil GxP German Properties AG:



GxP German Properties (ISIN: DE000A1YCNN8, WKN: A1YCNN, Ticker-Symbol: GXP, Nasdaq OTC-Symbol: CLAGF) konzentriert sich auf Investments in Gewerbeimmobilien und investiert in Immobilien mit Entwicklungspotenzial in deutschen Metropolregionen und in ausgewählten B-Städten. Das Wertsteigerungs- und Entwicklungspotenzial dieser Bestände wird mit einem starken Asset Management und einer passgenauen Immobilienstrategie realisiert.



Die Immobilien liegen deutschlandweit an Standorten wie Berlin, Dresden, Leipzig, Erfurt oder Hannover. Der Sitz des Unternehmens ist Berlin. (08.03.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - GxP German Properties-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GxP German Properties AG (ISIN: DE000A1YCNN8, WKN: A1YCNN, Ticker-Symbol: GXP, Nasdaq OTC-Symbol: CLAGF) unter die Lupe.Die GXP German Properties AG sei eine der schillerndsten Börsenmantelreaktivierungen der jüngeren Zeit. Die mit vielen Vorschusslorbeeren bedachte Gewerbeimmobilienaktie habe ihre Anleger enttäuscht und biete nach einem Neustart nun eine gute Chance.Mit gebrauchten Dingen sei es so eine Sache. Sie würden oft günstig erscheinen, könnten aber im schlimmsten Fall dem neuen Besitzer teuer zu stehen kommen. Wer günstig kaufe, kaufe teuer, habe der Volksmund gesagt und das treffe für viele Aktionäre der GxP German Properties mit Sitz in Berlin zu. Die Gesellschaft habe im Herbst 2016 eine Kapitalerhöhung von brutto rund 27 Mio. Euro zu 1 Euro je Aktie unter Federführung von MM Warburg durchgeführt. Leider habe damals Greti und Pleti mitplatziert, sodass der Aktienkurs durch viele kurzfristig orientierte Anleger bereits Ladehemmung gehabt habe. Seit Oktober seien rund 21 Mio. Aktien durch die Systeme gegangen.Doch der Reihe nach, komme man erst mal zur GxP AG als solche zu sprechen. Es handle sich dabei um einen altehrwürdigen Börsenmantel, der seit 2002 schon fast eine Handvoll Namen gehabt habe. Aus The internet.z. AG sei Kimon Beteiligungen, Kimon Life Venture und dann später Cleanventure AG geworden. Hinter all dem habe der Hamburger Mantel-Grandseigneur Philipp Moffat gestanden, der heute im Aufsichtsrat der Gesellschaft aktiv sei. Noch, denn man sehe Moffats Rolle nicht mehr als zielführend für die Gesellschaft an. Einer der schon aus dem Gremium raus sei, heiße Rainer Schorr, am Kapitalmarkt auch als "Jäger-Schorr" bekannt. Doch statt hierzulande in der Wildhut hegend und pflegend tätig zu sein und die Hasenpopulation sowie die Wildschweinplage zu bekämpfen, ziehe es Schorr in wärmere Gefilde nach Afrika, um dort vierbeinigem Großwild aufzulauern und vor die Flinte zu bekommen. Diesem Hobby könne er nun öfter frönen, den völlig verkorksten Börsenstart dürfe man ihm getrost zuschreiben.Aussteiger Schorr solle, wie es heiße, im Aufsichtsrat durch den Noch-Vorstand Lewandowski ersetzt werden, das gerichtliche Bestellungsverfahren laufe, sei aber noch nicht durch. Den Experten gefalle das gut, denn dann könne Immobilienfachmann Lewandowski quasi kostenlos für die Gesellschaft tätig sein, die AR-Gage sei nur ein Bruchteil der Aufwendungen für einen Vorstand.Im Aktionariat würden einige große Adressen stecken, zu denen neben Vorstand Johannes Meran und seinem Noch-Kollege Andreas Lewandowski auch Karl Ehlerding zähle. Der alte Mann aus Hamburg gehöre zu den Immobilienaktien-Urgesteinen. Warum er sich bisher ziere, sein Engagement bei GxP zu zeigen, könnten die Experten nicht nachvollziehen. Vielleicht liege es an der Organstellung beim Branchenkollegen WCM, die jedoch dank der guten operativen Performance in einer höheren Liga spiele als GxP. "Herr Ehlerding, zeigen Sie sich", möchte man ihm zurufen. Rufe, die auf der nächsten Hauptversammlung, die man zur frühen Jahresmitte sehe, erfolgen könnten.CEO Johannes Meran gefalle den Experten bei all den genannten Köpfen noch am besten, da der ehemalige Investmentbanker Immobilienerfahrung habe (Conwert, Österreich), das Bankgeschäft kenne und als Gründer des Londoner Hedge-Fonds Petrus Adviser wisse, dass sich ein Investment zügig rechnen müsse. Meran müsse nun durchgreifen, die in Augen der Experten etwas aufgeblähte Personalstruktur bei der GxP beseitigen und die Kosten streng im Blick haben. Gelinge dies, so könne die Gesellschaft profitabel sein, denn sie lebe allein von der Zinsdifferenz der investierten Mittel. Das Eigenkapital habe es fast kostenlos gegeben, von den Emissionskosten mal abgesehen.Aus dem aktuellen Portfolio, zusammengekauft seit Herbst 2016, würden sich Anschaffungskosten von 106 Mio. Euro ableiten. Hiervon seien gut 28 Mio. Euro mit Eigenkapital unterfüttert; durch günstiges Fremdkapital könne hier ein schöner Hebel für die Aktionäre entstehen. Wichtig sei, dass der Leerstand runter komme und damit der Cashflow weiter ansteige. Dividenden seien von GxP auf Jahre nicht zu erwarten - im Gegenteil - es werde neues Geld benötigt, um weiter wachsen zu können. Gewinne seien höchstens durch IFRS-Aufwertungen möglich, aber das sei Papier, keine Substanz. Zuvor müsse jedoch die Kapitalstruktur bereinigt werden. Die Experten würden von einem aggressiven Kapitalschnitt ausgehen. 10 zu 1 fänden sie sinnvoll, denn dann könne GxP reloaded starten.Den Buchwert per ultimo 2016 auf Basis der HBG-Zahlen würden die Experten zwischen 0.58 und 0.68 Euro je Aktie sehen. Wie man höre, solle mit den vorläufigen Zahlen für 2016 am kommenden Freitag erste Klarheit für die Aktionäre geschaffen werden. Das sei auch bitter nötig, denn die Börsenmantelreaktivierung unter dem Projektnamen GxP German Properties sei bisher kein Ruhmesblatt gewesen. Wenn die Substanz nun gut bewirtschaftet werde und vielleicht ein oder zwei Bestandsobjekte schnell gedreht würden, sollte das Schlimmste vorüber sein.