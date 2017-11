Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in China ist im November entgegen den Erwartungen auf 51,8 gestiegen, so die Analysten der Commerzbank.Unterdessen bereite der US-Aluminiumhersteller Alcoa offenbar unter Hochdruck das Wiederanfahren von Teilen seiner stillgelegten Warrick-Schmelzanlage im US-Bundesstaat Indiana vor. Die Aluminiumproduktion sollte dort laut Unternehmensangaben im zweiten Quartal 2018 wieder gestartet werden. Anfang der Woche habe jedoch der Vorsitzende der zuständigen Gewerkschaft berichtet, dass die Anlage schon Ende Dezember/Anfang Januar wieder in Betrieb genommen werden könnte.Alcoa plane, mit der Schmelze gut 160 Tsd. Tonnen Aluminium pro Jahr zu produzieren. Die Anlage sei im Frühjahr 2016 aufgrund des damaligen schwachen Marktumfeldes mit niedrigen Aluminiumpreisen stillgelegt worden. Auch in Australien solle im nächsten Jahr wieder deutlich mehr Aluminium hergestellt werden. Und längerfristig solle auch in anderen Ländern wie zum Beispiel Bahrain und Russland die Produktion ausgeweitet werden. (30.11.2017/ac/a/m)