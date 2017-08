Nach Auffassung der Analysten der Nord LB werden die mit dem Brexit einhergehenden Verunsicherungen und Belastungen für die britische Wirtschaft mit einiger Verzögerung auch am Arbeitsmarkt ihren Tribut fordern. Die Inflationsraten dürften nach der Stabilisierung bei 2,6% Y/Y auf der Verbraucherpreisstufe im Juni und Juli bei dem fortgesetzt schwachen Wechselkurs des Britischen Pfund wieder näher an die 3%-Marke rücken. Das seien gewiss keine allzu rosigen Perspektiven für die reale Kaufkraft, die Konsumausgaben und die Binnennachfrage.



Die britische Regierung habe inzwischen ein Positionspapier veröffentlicht, welches die unmittelbar bevorstehende dritte Runde der Brexit-Verhandlungen mit einer etwas klareren Zielrichtung unterlegen solle. Die Briten möchten mit der Europäischen Union (EU) demnach ein zeitlich begrenztes Zollabkommen schließen und separate Handelsverträge mit Drittländern vereinbaren. In dem Vorschlag dieser für eine Übergangsfrist angedachten Konstellation komme zum Ausdruck, dass die britische Delegation bis zum eigentlichen Stichtag im März 2019 wohl keine abschließende Einigung mehr für erreichbar halte. Bevor es dann zum "cliff edge" Brexit kommen könnte, sollten - solange es gehe - die Vorteile einer dem Binnenmarkt ähnlichen Konstruktion ausgenutzt werden. Da sich diese Position mit dem Vorwurf der "Rosinenpickerei" konfrontiert sehen werde, sei mit wenig Gegenliebe aufseiten der EU zu rechnen. Stattdessen würden Verhandlungsführer Michel Barnier und seine Delegation zunächst weiter auf eine Verständigung zu den Rechten von EU-Bürgern in Großbritannien sowie zu den gern als "exit bill" bezeichneten noch ausstehenden Zahlungen pochen.



Das Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England (BoE) habe am 3. August wie erwartet alle relevanten geldpolitischen Parameter unverändert belassen. Bei der Abstimmung zum Leitzins hätten allerdings zwei Mitglieder des MPC für eine Anhebung der Bank Rate um 25 Basispunkte votiert. Die BoE stecke weiterhin in einer Zwickmühle zwischen der sich merklich abkühlenden wirtschaftlichen Dynamik einerseits und dem weit über der Ziellinie liegenden Anstieg der Verbraucherpreise andererseits. Die in ihrem vierteljährlich aktualisierten Inflation Report vorgestellten gesamtwirtschaftlichen Projektionen würden dies widerspiegeln.



Das Britische Pfund habe gegenüber allen maßgeblichen Währungen in der Folge deutlich abgewertet. Die Analysten der Nord LB sind sich mit den Devisenmarktakteuren einig, dass die BoE noch lange weiter geradeaus fahren wird. Der Wechselkurs des Britischen Pfund bleibe in dieser Konstellation unter Druck. Die Analysten würden für die Inselwährung eine weitere Abschwächung in Richtung 0,95 GBP erwarten. (Ausgabe September 2017) (28.08.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Office for National Statistics (ONS) hat seine ersten Vorausschätzungen zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im Vereinigten Königreich im zurückliegenden 2. Quartal bestätigt, so Dr. Jens Kramer von der Nord LB.Die britische Wirtschaftsleistung habe sich gegenüber dem Vorquartal preis- und saisonbereinigt demnach um 0,3% Q/Q ausgeweitet, nach 0,2% Q/Q in den ersten drei Monaten des Jahres. Den inzwischen detaillierteren Angaben des ONS sei zu entnehmen, dass die privaten Konsumausgaben um lediglich 0,1% Q/Q hätten zulegen können - ein ernüchterndes Zeugnis der mehr und mehr schwindenden realen Kaufkraft der privaten Haushalte. Bis zuletzt seien die bescheidenen nominalen Einkommenszuwächse unterhalb der Jahresteuerung verblieben. Trotz der mit 4,4% auf den tiefsten Stand seit 1975 gefallenen Arbeitslosenquote spreche perspektivisch kaum etwas für wieder merklich kräftigere Lohnsteigerungen.