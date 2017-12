Der Brexit berge vor allem für Unternehmen eine erhebliche Unsicherheit. Die Bedingungen für Ein- und Ausfuhren und den Einsatz von EU-Arbeitskräften sowie viele weitere Vorschriften könnten sich massiv verändern. Bislang seien die Investitionen zwar sehr solide gewachsen - nicht nur im Wohnungsbau. Je näher aber der Tag des offiziellen EU-Austritts rücke, desto mehr würden wohl die Unternehmen auf die Bremse treten. 2018 würden die Anlageinvestitionen vermutlich nur einen marginalen Wachstumsbeitrag liefern. Bei leicht steigenden Staatsausgaben und einem eher neutralen Außenbeitrag dürfte das Bruttoinlandsprodukt 2018 mit 1,0% noch einmal langsamer als im Vorjahr (mit 1,5%) expandieren. Damit gerate die britische Wirtschaft im Vergleich zu den anderen europäischen Staaten ins Hintertreffen.



Die Bank of England werde nach der Zinserhöhung im November, der ersten seit zehn Jahren, zunächst Ruhe bewahren. Trotz der geringen Arbeitslosenquote werde sich das Lohnwachstum allenfalls leicht beschleunigen. Die Importpreise würden bereits auf eine nachlassende Teuerung hindeuten, zumal sich das Wachstum verlangsame. Die Inflation überschreite ihren Zenit und sinke im Verlauf von 2018 wieder in Richtung 2%. Die britische Notenbank könnte daher ihren Leitzins bei 0,5% belassen.



Der Brexit überlagere jedoch Konjunktur und Geldpolitik. Zuzüglich der Zeit für die Ratifizierung sei ein Verhandlungsende bis spätestens Oktober 2018 angedacht. Aber bereits die Verhandlungen über die "Scheidungsrechnung" würden sehr zäh verlaufen, ohne dass das zukünftige Verhältnis Großbritanniens zur EU überhaupt thematisiert worden sei. Ein von den Briten gewünschtes Freihandelsabkommen jenseits des Binnenmarktes könne in der verbleibenden Zeit nicht in Gänze ausgehandelt werden. Ein Zugeständnis für eine im beiderseitigen Interesse liegende längere Übergangsphase werde die EU wohl erst nach signifikanten Gesprächsfortschritten machen.



Hauptstreitpunkte würden die Zuzugsmöglichkeit von EU-Arbeitnehmern nach Großbritannien sowie der Marktzugang von Waren und Dienstleistungen bleiben. Ein Austritt ohne Einigung könnte in Großbritannien neben Zöllen auf WTO-Niveau und nichttarifären Handelshemmnissen Verwerfungen bei der Abwicklung des Außenhandels und im Finanzsektor mit sich bringen. Auch im Flugverkehr oder bei der Kernenergie bestünden Unsicherheiten. Kein Deal sei nicht wirklich eine Option, auch wenn die "Brexiteers" dies anders beurteilen würden. Schon allein aufgrund der Größenverhältnisse gelte: Großbritannien sei stärker auf eine Einigung angewiesen als die EU. Daher wachse im Jahresverlauf der Druck auf Premierministerin May (oder ihren Nachfolger), sich einem Kompromiss anzunähern. Letztlich gehe es um Schadensbegrenzung.



Ein Abkommen könnte einen relativ freien Warenaustausch, einen eingeschränkten Handel bei Dienstleistungen sowie eine begrenzte Arbeitnehmerfreizügigkeit umfassen. Ungeachtet der geringen Fortschritte, der internen Unstimmigkeiten innerhalb der britischen Regierung sowie Ratifizierungsrisiken in der EU sei ein Deal immer noch die wahrscheinlichste Lösung - spätestens 2019. (05.12.2017/ac/a/m)





