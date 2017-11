Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die gesamte Handelswoche war durch die neue politische Konstellation in Deutschland geprägt, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.



Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kurzzeitig einen deutlichen Verlust verzeichnet habe, habe er das Scheitern der Koalitionsverhandlungen insgesamt gut verkraftet und die Woche sogar mit einem leichten Plus von 0,51% geschlossen. Der Schlusskurs habe bei 13.059 Punkten gelegen und damit oberhalb der wichtigen Marke von 13.000 Punkten. Ob es zu einer GroKo komme, bleibe abzuwarten, doch habe die Gesprächsbereitschaft der SPD vorerst für eine Stabilisierung im DAX gesorgt. Zwar könnte ein Scheitern zu erneuten Kursverlusten im DAX führen, doch wären diese nur temporär, da die Konjunkturlage in Deutschland und in Europa durchaus robust sei. Dies hätten die Einkaufmanagerindices der letzten Woche und der ifo-Geschäftsklimaindex gezeigt. Auch hätten die guten Konjunkturdaten den EUR/USD über 1,19 steigen lassen.



Abgesehen davon sei es eine ruhige Woche gewesen. Die Berichtsaison neige sich dem Ende und die Frage der möglichen Jahresendrally rücke in den Fokus. Grundvoraussetzung um die alten Hochstände im DAX wiederzusehen, sei sicherlich eine politische Lösung in Deutschland. Eine Hängepartie mit einem Brexit und italienischen Wahlen Anfang 2018 vor der Brust wäre eher destabilisierend. (29.11.2017/ac/a/m)