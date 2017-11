Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis gab seit Mitte Oktober nach, so die Analysten der DekaBank.



Der stärkere Außenwert des US-Dollar dürfte einer der Treiber gewesen sein. Für den Goldanleger in Euroland sei der Preisrückgang dank der Wechselkursentwicklung nicht zu spüren gewesen. Die Goldspekulanten hätten in den letzten Wochen deutlich an Zuversicht bezüglich steigender Goldpreise verloren, denn die Finanzmärkte seien in Risiko-Laune gewesen: Die Aktienindices hätten von einem Rekordhoch zum nächsten geeilt. Zudem sei die Unsicherheit zurückgegangen. Die Katalonien-Krise habe etwas an Dramatik verloren und in den USA habe Präsident Trump mit Jerome Powell den Nachfolger von Janet Yellen an der FED-Spitze benannt. Auf eine eher abwartende Haltung würden die Bestände in Gold-Fonds (ETF) weltweit hindeuten, die seit Anfang Oktober stagnieren würden. Die Analysten der DekaBank fühlen sich nach wie vor wohl mit ihrer Prognose eines in der Tendenz leicht fallenden Goldpreises im Prognosezeitraum. (Ausgabe November/Dezember 2017) (07.11.2017/ac/a/m)







