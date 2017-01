Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

218,999 EUR +0,91% (20.01.2017, 12:37)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

231,41 USD -1,23% (19.01.2017, 22:01)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (20.01.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktie: Zahlen deutlich über Erwartungen - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie der Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Goldman Sachs habe die Zahlen schon vorgelegt. Das Zahlenwerk sei deutlich besser als erwartet ausgefallen und die Erwartungen seien schon recht hoch gewesen, so der Aktienprofi. Die Goldman Sachs-Aktie sei nach den Zahlen trotzdem erst mal gefallen. Das liege laut dem Börsenexperten daran, dass man im Vorfeld 40% habe zulegen können. Das müsse erst mal verdaut werden. Daher sei es ganz normal, dass eine Aktie trotz sehr guter Zahlen erst mal ein bisschen korrigiere.Alfred Maydorn glaubt, dass ohnehin etwas Luft bei den Banken abgelassen werden muss, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.01.2017)Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:219,00 EUR -0,05% (20.01.2017, 12:07)