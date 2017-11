NYSE-Aktienkurs Golden Star Resources-Aktie:

USD 0,86 -2,33% (29.11.2017, 17:43)



ISIN Golden Star Resources-Aktie:

CA38119T1049



WKN Golden Star Resources-Aktie:

888002



Ticker-Symbol Golden Star Resources-Aktie:

GS5



NYSE-Symbol Golden Star Resources-Aktie:

GSS



Kurzprofil Golden Star Resources Ltd.:



Golden Star Resources Ltd. (ISIN: CA38119T1049, WKN: 888002, Ticker-Symbol: GS5, NYSE-Symbol: GSS) ist ein mittelgroßes kanadisches Goldminen-Unternehmen. In Ghana betreibt der Goldproduzent zwei Minen.







(29.11.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Golden Star Resources-Aktienanalyse von Analyst Heiko Ihle von H.C. Wainwright & Co.:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Heiko Ihle vom Investmenthaus H.C. Wainwright & Co. die Aktien von Golden Star Resources Ltd. (ISIN: CA38119T1049, WKN: 888002, Ticker-Symbol: GS5, NYSE-Symbol: GSS) im Rahmen einer Ersteinschätzung zum Kauf.Die Analysten von H.C. Wainwright & Co. halten Golden Star Resources Ltd. für gut aufgestellt, um für Anleger mittels Kostensenkungen, höherer Margen und eines zunehmenden Free Cash flow ein werthaltiges Investment darzustellen.Auf Grund überschüssiger Produktionskapazitäten könne Golden Star Resources Potenzial für Produktionswachstum bieten, so die Einschätzung des Analysten Heiko Ihle.Die Aktienanalysten von H.C. Wainwright & Co. beginnen in ihrer Golden Star Resources-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von 1,40 USD.Frankfurt-Aktienkurs Golden Star Resources-Aktie:EUR 0,729 -0,14% (29.11.2017, 15:57)Stuttgart-Aktienkurs Golden Star Resources-Aktie:EUR 0,728 +1,39% (29.11.2017, 15:34)