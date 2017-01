Tradegate-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:

Kurzprofil Goldcorp Inc.:



Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GG) ist kanadisches Goldminen-Unternehmen. Die Minen und Entwicklungsprojekte befinden sich in gesicherten Jurisdiktionen auf dem amerikanischen Kontinent. Fünf Minen werden in Kanada und den USA betrieben, drei in Mexiko sowie drei in Zentral- und Südamerika. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver, British Columbia. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 16.000 Mitarbeiter. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Goldcorp-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Tony Lesiak, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des Goldminen-Betreibers Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GG) weiterhin zum Kauf.Ausgehend von 2017 wolle Goldcorp Inc. bis 2020 ein 20%iges Produktionswachstum erzielen. Der Hochlauf von Eleonore und Cerra Negro sowie ein bessere Gehaltsprofil bei Penasquito sowie die Projekte Coffee und Borden sollten die Grundlage bilden.Die vorläufigen Produktionsdaten des Jahres 2016 würden sich im Rahmen der Erwartungen bewegen. Die Guidance für 2017 liege aber 4% unter der Prognose.Unter dem Strich sehen die Analysten von Canaccord Genuity Goldcorp als gut aufgestellt an (Bilanz und Kostenprofil). Das Expolrationspotenzial bleibe robust. Allerdings bemängelt Analyst Tony Lesiak, dass noch viele Fragen offen seien. Die NAV-Schätzung werde um 7% nach unten korrigiert. Angesichts des verbleibenden Ertragspotenzials bleibe es bei der insgesamt positiven Einschätzung.Börsenplätze Goldcorp-Aktie:XETRA-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:14,23 Euro +1,68% (18.01.2017, 15:34)