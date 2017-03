Paris (www.aktiencheck.de) - Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 ) hat einen überaus erfolgreichen Start ins Jahr 2017 hingelegt; immerhin stieg der Kurs seit Anfang Januar um über 8 Prozent, so die Analysten von BNP Paribas.Nun sehe es aber - zumindest auf den ersten Blick - so aus, als könnte dem Edelmetall ein wenig die Puste ausgehen. So würden etwa einige der zuletzt überraschend stark ausgefallenen Konjunkturindikatoren eine weiterhin recht robuste Entwicklung der Wirtschaft signalisieren. Investoren könnten ihren Blick daher tendenziell eher auf den Aktienmarkt richten, zumal die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen auf günstigem Niveau verharren würden. Auch der recht robuste Dollar spreche nicht gerade dafür, dass Gold an Attraktivität gewinnen sollte, werde doch das Edelmetall wie nahezu jeder Rohstoff in Dollar gehandelt. Gewinne der Greenback also an Wert, sinke in der Regel das Gold-Interesse von Investoren außerhalb des Dollar-Raums.Die anziehenden Inflationsraten diesseits und jenseits des Atlantiks - in Deutschland etwa sei die Teuerungsrate im Februar auf 2,2 Prozent geklettert - und die damit einhergehende Befürchtung einer Geldentwertung könnten sich aber durchaus unterstützend auf den Goldpreis auswirken. Auch die niedrigen beziehungsweise negativen Realrenditen dürften Goldinvestoren in ihre Karten spielen. Hinzu kämen die politischen Unwägbarkeiten in Europa und in den USA, die einige Investoren weiterhin verunsichern könnten. Nicht von ungefähr würden sich Gold-ETFs daher über eine anhaltend hohe Nachfrage freuen; über 62 Tonnen seien den Gold-ETFs im Februar zugeflossen. Sollte der Goldkurs nun auch noch die wichtige 200-Tage-Linie bei etwa 1.260 Dollar überqueren, könnte Gold das Jahr 2017 auch erfolgreich beenden. (03.03.2017/ac/a/m)