Die Marke 1.278 habe mit Tagesschlusskurs von den Bullen verteidigt werden können, jedoch seien die Anschlusskäufe der letzten Tage ausgeblieben. Möglicherweise könne man den Verlauf von gestern auch als kleine Korrektur einstufen von der 20,2 Unzen Bewegung des Vortages. Aus Bullsicht lasse sich dies natürlich auch als Bodenbildung interpretieren.



Einschätzung für den heutigen Handelstag:



Die Bullen hätten gestern erst einmal den Grundstein gelegt, nun müssten sie zeigen, dass die Bewegung nicht nur eine Korrektur sondern der Start einer Aufwärtsbewegung sei. Über der 1.282 könnten die Ziele 1.283,5, 1.285,4, 1.286,8, 1.288,9 und 1.291 erreicht werden. Besonders gelte es an der Marken 1.286,8 und 1.288,9 aufzupassen, da hier die Bären aktiv werden könnten.



Die Bären hätten gestern nicht die 1.278 angreifen können. Damit es direkt weiter gehe, müssten sie heute diese Marke nach unten rausnehmen. Erst dann könnten die Ziele 1.274,5 und 1.273 angetestet werden. Auch heute gelte: 1.274,5 sei eine kritische Marke für die Bullen. Darunter würden dann die Ziele 1.271,2, 1.269,6, 1.263,6, 1.262,4 und 1.261 warten.



Widerstände und Unterstützungen:



Widerstände: 1.283,5/85,4/86,8/88,9, 1.291/93/94,5/95/97,7/99, 1.305,2/06,8/09, 1.311



Unterstützungen: 1.282, 1.279,2/78/73/71,2, 1.269,6/63,6/62,4/61, 1.259,1/54,5/52



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1.283,3 (1.287) bis 1.274,5 (1.261) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (22.11.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Verglichen zu den beiden Vortagen war der Tag gestern bei Gold mit nur 8,4 Unzen/USD ein ruhiger Handelstag, so die Experten von "day-trading-live.de".Zuerst habe es so ausgesehen, als wäre ein Hoch an der 1.281,2 gefunden und es gehe gleich weiter mit Bärenpower, jedoch hätten ab der 1.276,2 die Bullen eingegriffen und zum Tageshoch an der 1.284,6 gelangen können.Tageshoch/ Tagestief/ Range:21.11.2017: 1.284,6/ 1.276,2/ 8,4Vortag: 1.264,6/ 1.274,4/ 20,2Abgleich der Range:erwartet/ Ist:Tief: 1.274,5/ 1.276,2Chartcheck: