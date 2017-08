Linz (www.aktiencheck.de) - Seit Jahresbeginn konnte der Goldpreis von 1.130 auf 1.312 USD pro Unze zulegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Dies entspreche einem Anstieg um über 15%! Nachdem der USD durch die Politik von Präsident Trump in diesem Zeitraum zum EUR 14% an Wert verloren habe und die Investoren von der Interventionspolitik der Schweizer Notenbank zermürbt gewesen seien, sei Gold als "sicherer Hafen" wiederentdeckt worden. Durch tägliche Berichte von der sich weiter zuspitzenden kritischen Lage auf der koreanischen Halbinsel und anhaltenden Terroranschlägen in Europa würden die Anleger vermehrt in Gold investieren. Das Jahreshoch von 2016 liege mit Werten um 1.360 USD/Unze in Reichweite. Ein Bruch dieses Widerstandes würde charttechnisch Werte ermöglichen, wie wir sie zuletzt 2013 gesehen haben, so die Oberbank. Sicherheit und Chance auf weitere Kursgewinne sei gegeben. (30.08.2017/ac/a/m)





