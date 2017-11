Für die Bullen sei noch nichts verloren. Auch wenn das Chartbild eher nach Flagge aussehe als nach Bodenbildung, seien die Kurse nicht so tief gefallen, dass von hier nicht erneutes Verlaufshoch angesteuert werden könne. Allzu tief sollten die Bullen die Kurse jedoch nichtmehr fallen lassen, um dies zu erreichen.



Einschätzung für den heutigen Handelstag:



Die Bullen sollten heute verhindern, dass die Kurse unter die 1.277 fallen würden. Alles oberhalb sei aus Bullensicht in Ordnung. Im besten Fall würden sie gleich das Tagestief von gestern nutzen, um von hier nach oben zu gelangen. Über der 1.286,4 seien dann die Ziele 1.288,9 und 1.291 zu erreichen. Hier gelte wieder Vorsicht für die Bullen. Darüber kämen dann die Widerstände 1.293, 1.295, 1.297,7 und 1.299.



Die Bären hätten gestern vorgelegt. Jetzt sollten sie versuchen, die 1.282 nach unten zu unterbieten. Dadurch kämen dann die Ziele 1.279,2 1.278 und 1.273 in Reichweite. Sowohl an der 1.279,2 als auch an der 1.277 könnten die Bullen aktiv werden. Darunter könnten dann noch die Ziele 1.271,2 und 1.269,6 erreicht werden.



Widerstände und Unterstützungen:



Widerstände: 1.283,5/85,4/86,6/88,9, 1.291/93/94,5/95/97,7/99, 1.305,2/06,8/09, 1.311



Unterstützungen: 1.282, 1.279,2/78/73/71,2, 1.269,6/63,6/62,4/61, 1.259,1/54,5/52



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1.291 (1.295) bis 1.279,2 (1.277) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (30.11.2017/ac/a/m)







Gestern haben es die Bullen bei Gold nicht geschafft, die 1.295 nachhaltig zu überwinden, und so wurden die Bären aktiv und konnten die Kurse bis in den Bereich 1.282 drücken, so die Experten von "day-trading-live.de".Heute Morgen sei das Tagestief von gestern zwar noch kurz unterboten worden, dies sei aber vorerst wieder zurückgekauft worden.Tageshoch/ Tagestief/ Range:29.11.2017: 1.296,5/ 1.282/ 14,5Vortag: 1.297,3/ 1.290,7/ 6,6Abgleich der Range:erwartet/ Ist:Tief: 1.291/ 1.282Chartcheck: