Nasdaq-Aktienkurs GoPro-Aktie:

USD 10,27 +5,43% (15.08.2017, 15:35)



ISIN GoPro-Aktie:

US38268T1034



WKN GoPro-Aktie:

A1XE7G



Ticker-Symbol GoPro-Aktie Deutschland:

5G5



Nasdaq Ticker-Symbol GoPro-Aktie:

GPRO



Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.



(15.08.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse des Analysten Doug Clark von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse vertritt der Analyst Doug Clark von der Investmentbank Goldman Sachs nunmehr eine neutrale Haltung hinsichtlich der Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO).Die Analysten von Goldman Sachs sehen GoPro Inc. mit der Markteinführung der HERO6 Kamera im zweiten Halbjahr 2017 auf Kurs. In der Vergangenheit habe sich die Einführung neuer Produkte auf den Aktienkurs positiv ausgewirkt.Analyst Doug Clark räumt ein die Fähigkeiten von GoPro bei der Verbesserung der Kapitalstruktur und Liquiditätsposition unterschätzt zu haben. Bei den Konsensprognosen dürfte es kurzfristig keine Risiken für Abwärtskorrekturen geben. Auf lange Sicht bleibe aber das Problem einer Marktsättigung bestehen.In ihrer GoPro-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goldman Sachs den Titel von "sell" auf "neutral" hoch und erhöhen das Kursziel von 6,75 auf 10,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs GoPro-Aktie:8,61 Euro +4,35% (15.08.2017, 15:31)Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:8,65 Euro +4,61% (15.08.2017, 15:33)