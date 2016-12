Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:

Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.

(29.12.2016/ac/a/a)

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse von Analystin Erinn Murphy von Piper Jaffray:Analystin Erinn Murphy vom Investmenthaus Piper Jaffray empfiehlt Anlagern laut einer Aktienanalyse nach wie vor eine Untergewichtung der Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO).Die Analysten von Piper Jaffray sind der Auffassung, dass das Weihnachtsgeschäft für GoPro Inc. nicht wie geplant verlaufen sei. Der wöchentliche Amazon-Tracker zeige, dass der durchschnittliche Preiskorb von GoPro-Produkten in Q4 auf sequenzieller Basis deutlich gesunken sei.Die Analystin Erinn Murphy senkt die Prognose zum Q4-Umsatz von 546 auf 515 Mio. USD. Der Markt gehe demgegenüber im Durchschnitt noch von 604 Mio. USD aus. Vor allem Produktverzögerungen und die Rückrufaktion bei der Drohne Karma seien Belastungsfaktoren.In ihrer GoPro-Aktienanalyse stufen die Analysten von Piper Jaffray den Titel unverändert mit "underweight" ein und reduzieren das Kursziel von 9,00 auf 8,00 USD.XETRA-Aktienkurs GoPro-Aktie:8,48 Euro -1,97% (29.12.2016, 15:47)