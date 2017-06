Boston (www.aktiencheck.de) - State Street Global Exchange veröffentlichte die Ergebnisse des State Street Investor Confidence Index® (ICI) für Mai 2017, so die Experten von State Street."Nachdem der Global ICI zehn Monate in Folge unter der 100-Punkte-Marke lag, gewinnt das globale Anlegervertrauen jetzt endlich an Dynamik", habe Rajeev Bhargava, Managing Director und Leiter des Investor Behavior Research bei State Street Associates, kommentiert. "Die Märkte erwarten weiterhin nur eine schrittweise Leitzinserhöhung durch die Federal Reserve. Des Weiteren besteht die Hoffnung auf steigende Infrastrukturausgaben und Steuerreformen, was den North American ICI im Einklang mit der steigenden Risikobereitschaft nach oben getrieben hat.""Wenn man die regionalen Trends anschaut, fällt auf, dass der European ICI noch unter der neutralen 100Punkte-Marke liegt. Dies liegt daran, dass die Anleger sich auf Grund der erhöhten Bewertungen nach dem kräftigen Kursanstieg im bisherigen Jahresverlauf in Europa eher zögerlich verhalten," habe Ken Froot kommentiert. "Dagegen blieb der Asian ICI in einem Bereich, der hohe Risikobereitschaft signalisiert, was möglicherweise das höhere Wachstum der Unternehmensgewinne in Asien sowie fallende Risikoprämien in China widerspiegelt." (02.06.2017/ac/a/m)