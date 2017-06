ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (06.06.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jit Hoong Chan von S&P Global:Jit Hoong Chan, Aktienanalyst von S&P Global, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) stark zu verkaufen.Nach dem Kursanstieg der letzten Monate sei das Chance/Risiko-Verhältnis jetzt unattraktiver geworden, so der Analyst. Die überstrapazierte Bilanz des Unternehmens werde ein immer größeres Risiko. Der Verschuldungsabbau werde kein leichtes Unterfangen.Jit Hoong Chan, Aktienanalyst von S&P Global, hat die GlaxoSmithKline-Aktie von "hold" auf "strong sell" herabgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 15,00 GBP reduziert. (Analyse vom 06.06.2017)Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:19,705 EUR +0,20% (06.06.2017, 09:53)London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:GBP 16,995 +0,50% (06.06.2017, 10:24)