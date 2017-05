ISIN GlaxoSmithKline-Aktie:

GB0009252882



WKN GlaxoSmithKline-Aktie:

940561



Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GS7



London Domestic Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GSK



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GlaxoSmithKline-Aktie:

GLAXF



Kurzprofil GlaxoSmithKline plc.:



GlaxoSmithKline plc. (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Gesundheitsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Arzneimittel verschrieben hat. Das Portfolio von GlaxoSmithKline ist breit gefächert, von der Prävention über die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen bis zur Therapie von lebensbedrohlichen Krankheiten. (26.05.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Hamburg (www.aktiencheck.de) - GlaxoSmithKline-Aktienanalyse von Analystin Laura Sutcliffe von der Berenberg Bank:Laura Sutcliffe, Analystin der Berenberg Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline plc. (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) und erhöht das Kursziel von 1.850 auf 1.885 GBp.Sutcliffe habe die Beobachtung des Werts von Alistar Campbell übernommen, hieß es in einer heute veröffentlichten Studie. Das neue Kursziel für die GlaxoSmithKline-Aktie liege 15% über dem aktuellen Kursiveau. Zusammen mit einer 5%-igen Dividendenrendite biete das Papier des britischen Konzerns die Chance eines Ertrags von 20%, auch wenn dafür etwas Geduld vonnöten sein dürfte.Laura Sutcliffe, Analystin der Berenberg Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die GlaxoSmithKline-Aktie aus Bewertungsgründen von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 1.850 auf 1.885 GBp angehoben. (Analyse vom 26.05.2017)Xetra-Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:19,11 EUR +1,14% (26.05.2017, 16:15)London Stock Exchange Aktienkurs GlaxoSmithKline-Aktie:1.646,00 GBp +1,73% (26.05.2017, 16:25)