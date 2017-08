SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Givaudan-Aktie:

Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF) ist einer der weltweit führenden Hersteller und Entwicklern von Duftstoffen, angefangen bei Waschmittelzusätzen bis hin zu den feinsten Ingredienzien edler Parfums. Das Unternehmen verfügt insgesamt über 200 Jahre Erfahrung in der Welt der Düfte und ist somit eines der ältesten Häuser in diesem Unternehmenssektor. (09.08.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Givaudan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des Herstellers von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932, WKN: 938427, Ticker-Symbol: GIN, SIX Swiss Ex: GIVN, Nasdaq OTC-Symbol: GVDBF).Der Umsatz sei mit USD 843 Mio. etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, der Betriebsgewinn habe bei USD 159 Mio. (Konsens: USD 166 Mio.) gelegen, der EPS bei USD 1,38 (USD 1,45). Das ber. Wachstum habe in Q2 2% (ggü. Givaudan mit 1,2%) erreicht, wobei der Wert für FL 3% (4,0%) und der für FR 1% (-1,9%) betragen habe. Givaudan habe in H1/2017 mit 2,3% ein etwas stärkeres Wachstum (ggü. IFF mit 1,7%) verzeichnet, wobei FL 4,4% (3,5%) und FR 0,1% (0,0%) erreicht habe. IFFs zugrunde liegende EBITDA-Marge sei in H1/2017 markant von 25,1% auf 22,6% gesunken (Givaudan: unv. bei 25,0%). IFF habe seinen Ausblick für GJ 2017 bestätigt.Symrise mit erwartungsgemäßem H1: Die Rentabilität sei jedoch etwas hinter der Prognose zurückgeblieben. Im Vergleich zu Givaudan und IFF sei Symrises Wachstumsdynamik aber deutlich besser ausgefallen. Das OG habe sich auf 5,2% (ggü. Givaudan mit 2,3%) belaufen, wobei FR 1,1% (0,1%) und FL sogar 8,6% (4,4%) erreicht habe. Der Trend in den Schwellenländern sei mit +5% (ggü. 0,6%) ebenfalls positiv gewesen. Die zugrunde liegende Marge sei allerdings um -80 Bp. auf 21,3% gesunken (Givaudan: unv. bei 25,0%). Der FCF habe auf 6,3% des Umsatzes gesteigert werden können (5,3%). Das Unternehmen rechne in GJ 2017 neu mit einer EBITDA-Marge von über 20%.Interessantes Wachstumsmuster bei allen drei wichtigen Akteuren in der Industrie, wobei ein stärkeres Wachstum bei Flavours und eine gedämpfte Umsatzentwicklung bei Fragrances verzeichnet worden seien. Givaudan habe seine überdurchschnittliche Rentabilität mit einer unveränderten Margenentwicklung trotz Inflation bei den Rohmaterialpreisen und verwässernder Wirkung aufgrund von Spicetec deutlich unter Beweis gestellt. Bezüglich Cashflow-Generierung hätten sowohl Symrise als auch Givaudan trotz des schwierigen Umfelds ordentliche Zahlen gemeldet. IFF habe diesbezüglich klar enttäuscht.Börsenplätze Givaudan-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Givaudan-Aktie:1.715,45 EUR +0,30% (09.08.2017, 08:11)