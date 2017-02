Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

61,84 Euro +0,54% (10.02.2017, 14:03)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 65,79 +0,30% (10.02.2017, 14:12, vorbörslich)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(10.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse der Analystin Alethia Young von der Credit Suisse:Aktienanalystin Alethia Young von der Investmentbank Credit Suisse rechnet laut einer aktuellen Aktienanalyse zu den Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten der Credit Suisse bemängeln die hinter den Erwartungen zurückgebliebene Guidance zu den Hepatitis C-Erlösen und auch die über der Prognose liegende Steuerquote.Wachstum mittels M&A-Aktivitäten seien nun Kern der Investmentthese. Falls Gilead Sciences Inc. ein Unternehmen mit einem Umsatzpotenzial von 2 Mrd. USD übernehme, würde sich eine Bewertung von 85 USD je Aktie ergeben, so die Einschätzung der Analystin Alethia Young.In ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der Credit Suisse das "outperform"-Rating, reduzieren aber das Kursziel von 93,00 auf 79,00 USD.XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:61,84 Euro +0,29% (10.02.2017, 13:18)