Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

69,59 Euro -0,42% (29.12.2016, 14:54)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 72,90 +0,18% (29.12.2016, 15:11, vorbörslich)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(29.12.2016/ac/a/n)

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Joshua Schimmer von Piper Jaffray:Laut einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt Analyst Joshua Schimmer vom Investmenthaus Piper Jaffray seine Empfehlung die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) überzugewichten.Die Analysten von Piper Jaffray vertreten die Auffassung, dass Gilead Sciences Inc. seine Geschäftsführung stärker an die von Incyte angleichen sollte.Incyte arbeite weiterhin an einer expansiven Onkologie-Vision und erweitere die Fähigkeiten in den Bereichen Hämatologie/Onkologie, während Gilead Sciences noch in der Strategie des Jahres 2010 (Tyrosinkinase-Hemmer) verwurzelt sei. Damit könne vielleicht eine Umsatzchance von 200 bis 300 Mio. USD generiert werden. Für ein Unternehmen mit einem Umsatzvolumen von 20 Mrd. USD sei dies nicht angemessen, so die Einschätzung von Analyst Joshua Schimmer.Für Gilead Sciences sei es nun Zeit von dem antiquierten R&D-Ansatz Abschied zu nehmen und in das Spiel mit hochqualitativen Innovationen einzusteigen.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:69,82 Euro -0,54% (29.12.2016, 14:58)