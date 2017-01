Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Brian Abrahams von Jefferies & Co:Aktienanalyst Brian Abrahams vom Investmenthaus Jefferies & Co bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD).Im Rahmen einer Branchenstudie zum Biotechsektor sprechen die Analysten von Jefferies & Co davon, dass die grundlegende Wissenschaft so stark immer sei. Das regulatorische Umfeld bleibe positiv. Innovative Produkte könnten eine Preismacht entfalten.Allerdings sei es auch klar, dass Biotechunternehmen neue Wachstumspfade benötigen würden, um wieder mit den früheren Bewertungsaufschlägen im Vergleich zum Gesamtmarkt gehandelt werden zu können.Die Aktien von Gilead Sciences Inc. würden weiterhin zu den Top Picks im Biotechsektor zählen. Im Hinblick auf die Hepatitis C-Schätzungen sei der Markt zwar optimistisch. Angesichts der Performance im HIV-Geschäft sei aber das Abwärtsrisiko für den Aktienkurs begrenzt, so die Einschätzung von Analyst Brian Abrahams.Börsenplätze Gilead Sciences-Aktie:XETRA-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:71,62 Euro -0,25% (06.01.2017, 17:25)