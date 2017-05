Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(31.05.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analystin Robyn Karnauskas von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse äußert Robyn Karnauskas, Aktienanalystin bei der Citigroup, in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) weiterhin die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Die aktuell von Gilead Sciences Inc. vorgelegten Daten zum Wirkstoffkandidaten bictegravir sind nach Ansicht der Analysten der Citigroup der Schlüssel zur langfristigen Stabilität des HIV-Geschäfts und könnten das Mittel zum von Ärzten bevorzugten Medikament machen.Eine Markteinführung von bictegravir im ersten Quartal 2018 sei nun wahrscheinlich, so die Einschätzung der Analystin Robyn Karnauskas. Im Basisszenario werde angenommen, dass 25% der Patienten zur bictegravier-Kombitherapie wechseln würden.Die Analysten der Citigroup stufen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 76,00 USD.