Tradegate-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

61,60 Euro -1,27% (09.02.2017, 16:05)



Nasdaq-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:

USD 65,66 -1,75% (09.02.2017, 16:09)



ISIN Gilead Sciences-Aktie:

US3755581036



WKN Gilead Sciences-Aktie:

885823



Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GIS



Nasdaq-Ticker-Symbol Gilead Sciences-Aktie:

GILD



Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(09.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Boston (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Geoffrey Porges von Leerink Swann & Co.:Im Rahmen einer Aktienanalyse bringt Geoffrey Porges, Aktienanalyst von Leerink Swann & Co., in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung zum Ausdruck.Die Q4-Quartalszahlen seien besser ausgefallen als vom Markt im Durchschnitt erwartet. Allerdings habe der Ausblick in Bezug auf die Hepatitis C-Erlöse und den Gesamtumsatz deutlich unter den Marktschätzungen gelegen.Die Bewertung der Gilead Sciences-Aktie sehe sehr reizvoll aus, so die Analysten von Leerink Swann & Co. Der Einsatz von Kapital und das existierende Portfolio würden dem Aktienkurs Spielraum bieten. Solange aber die Hepatitis C-Erlöse keinen Boden finden würden, sei eine deutliche Aufwärtsbewegung bei dem Titel nur schwerlich möglich.Die Aktienanalysten von Leerink Swann & Co. stufen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "market perform" ein und kürzen das Kursziel von 91,00 auf 74,00 USD.Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:61,70 Euro -0,27% (09.02.2017, 15:50)