Kurzprofil Gilead Sciences Inc.:



Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis.

(31.05.2017/ac/a/n)

Boston (www.aktiencheck.de) - Gilead Sciences-Aktienanalyse von Analyst Geoffrey Porges von Leerink Swann & Co.:Laut einer Aktienanalyse bringt Geoffrey Porges, Aktienanalyst von Leerink Swann & Co., in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung zum Ausdruck.Gilead Sciences Inc. habe mitgeteilt, dass der HIV-Behandlungskandidat bictegravir in vier Phase III-Studien in Kombination mit emtricitabine/tenofovir die primären Endpunkte erreicht habe.Die Analysten von Leerink Swann & Co. weisen darauf hin, dass offenbar keine statistische Überlegenheit demonstriert worden sei. Allerdings habe es auch keine neuen Sicherheitsbedenken gegeben. Nach Ansicht des Analysten Geoffrey Porges sei eine Marktzulassung bis Jahresende möglich.Die Aktienanalysten von Leerink Swann & Co. stufen in ihrer Gilead Sciences-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "market perform" ein und halten am Kursziel von 74,00 USD fest.Xetra-Aktienkurs Gilead Sciences-Aktie:57,68 Euro -0,16% (31.05.2017, 14:22)