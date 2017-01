Ebenfalls offener zeigen sich Onlinenutzer in Mexiko (30 Prozent), Russland (29 Prozent) und Italien (28 Prozent).



Ältere Deutsche seltener bereit, persönliche Daten zu teilen



Vor allem ältere Befragte in Deutschland teilen nur ungern ihre persönlichen Daten. Rund 44 Prozent der 50 bis 59-Jährigen und über die Hälfte der Befragten ab 60 Jahren geben an, diese nicht offenzulegen. Anders sieht es bei den jüngeren Onlinenutzern aus. Hier sinkt der Anteil auf 28 Prozent (15 bis 19 Jahre) beziehungsweise 32 Prozent (20 bis 29 Jahren).

Diese GfK-Ergebnisse können Unternehmen viel Zeit und Ressourcen sparen. Entscheider erfahren so im Vorfeld, wie unterschiedliche Zielgruppen in verschiedenen Ländern auf Angebote zum Teilen persönlicher Daten reagieren. Außerdem helfen diese Ergebnisse zu verstehen, welche Zielgruppen maßgeschneiderte und auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Angebote benötigen.



Zur Studie



In der GfK-Online-Umfrage wurden mehr als 22.000 Internetnutzer ab 15 Jahren in 17 Ländern befragt. Die Befragung fand im Sommer 2016 in folgenden Ländern statt: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Mexiko, Niederlande, Russland, Südkorea, Spanien, Großbritannien und USA. Die Daten wurden entsprechend gewichtet, um ein repräsentatives Abbild der Online-Bevölkerung ab 15 Jahren zu schaffen. In Deutschland wurde die Umfrage unter 1.500 Personen online durchgeführt.



Fragestellung: "Ich bin bereit, meine persönlichen Daten (Gesundheits-, Finanzdaten, Fahrtenschreiber, Stromverbrauch usw.) im Austausch gegen Vorteile wie niedrigere Kosten oder personalisierten Service offenzulegen."



Antworten: 1. Stimme überhaupt nicht zu, 2. Stimme nicht zu, 3. Stimme eher nicht zu, 4. Weder noch, 5. Stimme eher zu, 6. Stimme zu, 7. Stimme voll und ganz zu, 8. Weiß nicht. (27.01.2017/ac/a/m)





