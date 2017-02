Diese treten im Vergleich der 20 einwohnerstärksten Kreise noch stärker hervor. Hier zeigen sich bei einigen der drei Hauptsortimente teils deutlich unterdurchschnittliche pro-Kopf-Potenziale. Dennoch bieten diese Regionen aufgrund ihrer vielen Einwohner für bestimmte Einzelhandelsunternehmen ein insgesamt attraktives Gesamtpotenzial.



Baumarkt/DIY



Wie viel die Masse an potenziellen Kunden ausmacht, wird beim Blick auf die regionalen Potenziale für Baumarkt/DIY deutlich. Innerhalb der Top 10 Kreise nach dem Baumarktpotenzial je Einwohner finden sich auch einige weniger einwohnerstarke Kreise wie Sopot und Grodziski. Die zweithöchste Gesamtsumme an Potenzial (wieder nach Warszawa) zeigt aber der Kreis Wroclaw, der nach dem Ranking je Einwohner erst auf Platz sieben kommt.



Zum Baumarktsortiment zählen nicht nur klassische Innenausbausortimente wie Fliesen, Platten, Tapeten, Bad- und Sanitärausstattung, sondern auch Außenbaustoffe wie Ziegel ebenso wie Autozubehör, Gartengeräte und Pflanzen.



Beim Baumarktsortiment ist zu beachten, dass das Potenzial in ländlichen Regionen meist höher ist als in städtischen Gebieten, da mehr Wohnraum und Gartenfläche je Person zur Verfügung steht. In Polen wird dieser Effekt allerdings vom starken Stadt-Land-Gefälle des verfügbaren Einkommens überlagert, so dass hier die Städte dennoch mehr Potenzial haben als die ländlichen Regionen.



Hobbies, Sport und Freizeit



Für Hobby- und Freizeitsortimente (u.a. Brett- und Kartenspiele, Plüschtiere, Bastel- und Malzeug, Musikinstrumente, Fahrräder, Ski, Boote, Zelte, Schlafsäcke, etc.) haben die Warschauer ebenfalls das höchste absolute und pro-Kopf-Potenzial in Polen. Mit 128 Euro pro Kopf kommen sie auf mehr als das Doppelte des Landesdurchschnitts. Genau im Durchschnitt liegen die rund 50.000 Einwohner im Kreis Laski in der Nähe von Łódź mit 62 Euro pro Kopf. Die Einwohner des Kreises Kazimierski im südlichen Teil Polens können davon nur träumen: Ihnen stehen mit durchschnittlich 35 Euro pro Kopf nicht einmal 60 Prozent des Landesdurchschnitts dafür zur Verfügung. Immerhin beträgt das gesamte Kaufkraftpotenzial für Hobbies, Sport und Freizeit im Kreis 1,2 Mio. Euro.



Zur Studie



Die Studie "GfK Sortimentskaufkraft" basiert auf unterschiedlichen Erhebungen und Analysen des Einkaufsverhaltens von Verbrauchern im Einzelhandel. Auf Basis dieser Verbraucherinformationen ermittelte der Bereich Geomarketing von GfK gemeinsam mit den Marktexperten von GfK Polonia die regionale, sortimentsbezogene Kaufkraft für verschiedene Sortimente.



Die Kaufkraft wird als nominaler, das heißt nicht inflationsbereinigter, Prognosewert ausgewiesen. Sie bezieht sich auf den Wohnort, nicht auf den Einkaufsort. Die Daten stellen Durchschnittswerte für alle Einwohner einer Region dar. Rückschlüsse auf die Vermögenswerte von Einzelpersonen sind daher falsch.



Die Daten liegen flächendeckend für alle administrativen und postalischen Gebietseinheiten Polens vor - von Kreise, Gemeinden und Stadt- und Landgemeinden ("Gminy", "Miasta") bis hin zu 5-stelligen Postleitzahlen. Entsprechende GfK-Studien zur Sortimentskaufkraft sind auch für viele weitere europäische Länder verfügbar, darunter Deutschland, Tschechien, die Slowakei, Österreich und die Schweiz.



Verwendungszweck der Daten



Die regionalen Daten zur GfK Sortimentskaufkraft sind eine wichtige Grundlage der Vertriebs- und Marketingplanung in Unternehmen vieler Branchen. Entscheidend ist dabei eine realistische Abbildung der regionalen Verteilung der Kaufkraft. Der Fokus der Studie liegt entsprechend nicht in der Vergleichbarkeit der Daten über Jahre hinweg. Da es sich um Prognosen handelt, wird ausdrücklich davon abgeraten, die Daten der Vorjahre 1:1 miteinander zu vergleichen.



Die GfK Sortimentskaufkraft zeigt Handelsunternehmen und Herstellern das regionale Absatzpotenzial für verschiedene Sortimente. So können die Unternehmen mit ihren Vertriebs- und Marketingaktionen auf die Konsumvorlieben der Verbraucher vor Ort eingehen. Auch bei der Standortplanung und -bewertung, im Category Management und Sales Controlling liefern die Daten eine objektive Entscheidungsbasis. (21.02.2017/ac/a/m)





