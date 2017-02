Auch die unter 40-Jährigen haben das Spendenbudget gerade im Dezember deutlich erhöht. Insgesamt stieg der Anteil dieser Altersgruppe am gesamten Spendenaufkommen 2016 von 11,5 Prozent auf 13,0 Prozent. Die GfK-Ergebnisse zeigen, dass Geldspenden für Flüchtlinge auch verstärkt von den unter 40-Jährigen kommen.



Verluste für den Spendenzweck "Not-/Katastrophenhilfe"



Die Verluste im Spendenvolumen betreffen vor allem den Bereich humanitäre Hilfe und hier besonders die Not-/Katastrophenhilfe. Nach dem Anstieg im Vorjahr fiel das Spendenvolumen für den Spendenzweck Not /Katastrophenhilfe wieder annähernd auf das Niveau von 2014 zurück. Damals waren ebenfalls keine großen Katastrophen zu verzeichnen, die eine hohe Medienpräsenz erreichten. Daneben musste auch der Tierschutz ein leichtes Spendenminus verbuchen. Über dem Vorjahr lag hingegen das Spendenaufkommen für die Bereiche Umwelt-/Naturschutz und Kultur /Denkmalpflege.



Deutsche engagieren sich weiterhin für Flüchtlinge in Deutschland



Die GfK-Befragung zeigt, dass die Befürchtungen, die eigene Bevölkerung würde durch Flüchtlinge benachteiligt, etwas geringer waren als im Vorjahr.



Auch das Engagement der Deutschen für Flüchtlinge hierzulande ist ungebrochen. Rund 47 Prozent der deutschen Privatpersonen ab 10 Jahre - das sind insgesamt 31,9 Millionen Menschen - haben sich nach eigenen Angaben 2016 für Flüchtlinge in Deutschland engagiert. Dabei gaben 44 Prozent Sachspenden und 7 Prozent investierten Zeit in Form eines ehrenamtlichen Engagements. (28.02.2017/ac/a/m)





