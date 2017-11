Vadim Volos, der für den Nation Brands IndexSM zuständige GfK-Experte, fügt hinzu: "Mithilfe des Nation Brands Index können unsere Kunden verstehen, an welcher Stelle ihre Nation im weltweiten Ranking steht, wenn es um das aktuelle Image, Impulse und Potenziale geht. Zwar kann das Image einer Nation nicht von heute auf morgen verändert werden, die einzelnen Länder können jedoch einseitige oder veraltete Ansichten beeinflussen und aktiv Veränderungen anstoßen."



Zur Studie



Der Anholt-GfK Nation Brands IndexSM, der jährlich erhoben wird, misst das Image von 50 Ländern unter Berücksichtigung der Kategorien Exporte, Regierung, Kultur, Bevölkerung, Tourismus und Immigration/Investition. Im Jahr 2017 wurden insgesamt 20.185 Online-Interviews mit Personen ab 18 Jahren in 20 Ländern durchgeführt. Aktuelle Parameter der online aktiven Bevölkerung wurden genutzt, um die Stichproben in jedem Land zu gewichten, und auf diese Weise demografische Charakteristika wie Alter, Geschlecht und Bildung der online aktiven Bevölkerung widerzuspiegeln. Zusätzlich wurde in den USA, Großbritannien, Südafrika, Indien und Brasilien die Rasse/Ethnie zur Gewichtung genutzt.



Die Feldarbeit wurde vom 7. bis zum 25. Juli 2017 in folgenden Ländern durchgeführt:



Nordamerika: USA, Kanada



Westeuropa: Australien, Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Holland, Italien, Irland, Nordirland, Norwegen*, Schottland, Schweden, Schweiz, Spanien



Zentral/Osteuropa: Polen, Russland, Tschechische Republik, Ungarn, Türkei, Ukraine*



Asien und Pazifik: Australien, China1, Indien, Indonesien, Japan, Neuseeland, Südkorea, Singapur, Taiwan, Thailand



Lateinamerika: Argentinien, Brasilien, Mexiko, Chile, Kolumbien, Ecuador, Peru



Naher Osten/Afrika: Botswana*, Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Saudi-Arabien, Südafrika, Kenia, Nigeria, Katar,



*Diese Nationen wurden 2017 neu zur NBISM Studie hinzugefügt. Die drei Nationen Kuba, Iran und Kasachstan hingegen waren 2017 nicht mehr Bestandteil.



1Studienteilnehmer in China wurden zu allen Ländern außer ihrer eigenen Nation befragt.



Über Simon Anholt



Simon Anholt ist der weltweit führende Experte für nationales Image und Identität. Professor Anholt war Vizepräsident des Public Diplomacy Boards der britischen Regierung und arbeitet als unabhängiger Politikberater für die Regierungen von mehr als 50 Ländern. Anholt entwickelte das Konzept des Nation Brands IndexSM sowie des City Brands IndexSM im Jahr 2005.



