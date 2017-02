Über ein Drittel (36 Prozent) der Onlinenutzer in allen 17 Ländern stuft den Aspekt "neueste elektronische Fahrhilfen" als sehr wichtig ein. Dazu zählen Funktionen wie Lenk- und Einparkhilfe, adaptiver Tempomat und schlüsselloser Zugang oder Zündung. Über ein Viertel (28 Prozent) gibt hingegen an, dass ihnen die "topaktuelle technische Ausstattung für Mitfahrer", beispielsweise Audio-/Videostreaming oder Zugriff auf soziale Netzwerke, sehr wichtig ist. In Deutschland ist der Wunsch nach neuester Technik etwas schwächer ausgeprägt. Nur etwa ein Fünftel legt darauf besonders Wert.



Deutschland: Je höher das Einkommen, desto wichtiger ist Technik



Wenn es um neueste elektronische Fahrhilfen im Auto geht, zeigen sich je nach finanziellem Spielraum deutliche Unterschiede. Rund 27 Prozent der deutschen Befragten in der Gruppe mit dem höchsten Einkommen legen besonderen Wert auf elektronische Fahrhilfen. Unter den Onlinenutzern in der Gruppe mit dem niedrigsten Einkommen liegt dieser Anteil dagegen bei 15 Prozent. Bei der Fahrzeugeigenschaft "topaktuelle technische Ausstattung für Mitfahrer" verhält es sich ähnlich. Im einkommensstärksten Viertel der Befragten legen darauf 16 Prozent besonderen Wert. Bei den Befragten mit dem geringsten Einkommen liegt der Anteil bei acht Prozent.



Diese Ergebnisse zeigen Automobilherstellern, welche Fahrzeugeigenschaften für ihre Zielgruppen besonders relevant sind und wie sie Produktentwicklung und Marketing bestmöglich ausrichten können. GfK kombiniert Erkenntnisse, die aus der Studie gewonnen werden mit tatsächlichen Verkaufszahlen. Dadurch hilft GfK seinen Kunden, ihre eigenen Kunden besser zu verstehen, auf globaler und lokaler Ebene. (27.02.2017/ac/a/m)





