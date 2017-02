Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die vom Familienministerium geplante Familienarbeitszeit geht in der deutschen Metall- und Elektro-Industrie (M+E-Industrie) zu Lasten von Arbeitszeitvolumen und Wertschöpfung, so der Arbeitgeberverband Gesamtmetall in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Leider erweist sich eine scheinbar gute Idee aus dem Familienministerium, wenn man genau hinguckt, als verheerend", erklärte Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander. "Wenn der Ingenieur in der Industrie seine Arbeitszeit von 35 auf 28 Stunden reduziert, die Referentin im Familienministerium von 20 auf 27 Stunden aufstockt, dann ist das in der Gesamtsumme in der Tat ausgeglichen. Aber dem M+E-Betrieb nutzt die aufgestockte Arbeitszeit im Familienministerium nicht das Geringste, und auch das Familienministerium muss erst einmal diese zusätzliche Arbeitszeit der Referentin benötigen."Zander betonte, dass die Arbeitgeber ausdrücklich hinter dem Ziel stehen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die stärkere Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben zu fördern. Die Unternehmen in der M+E-Industrie tun bereits einiges auf diesem Gebiet - von der Arbeitszeitflexibilität über Homeoffice und Betriebskitas bis hin zu Langzeitkonten, der Übernahme von Kinderbetreuungskosten oder Kinderferienprogramme (siehe auch: www.familienfreundliche-industrie.de). Und wenn der Gesetzgeber eine stärkere Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben wünscht, so sollte der Ausbau von Kitas und Ganztagsschulen vorangetrieben werden. Deren Qualität muss weiter und deutlich gestärkt werden. Die Betreuungsmöglichkeiten müssen auch zu Randzeiten und gegebenenfalls rund um die Uhr verfügbar sein. (09.02.2017/ac/a/m)